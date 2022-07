Forssan Kuninkuusravit on mittava voimainkoitos – Massatapahtuma on melkoinen potti koko talousalueelle

Kuninkuusravit on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä Suomen suurimmista yleisötapahtumista. Forssan Pilvenmäen raviradalla on kunnia järjestää Kuninkuusravit jo neljännen kerran sitten vuosien 1968, 1988 ja 2006. Kuninkuusraveja on 2000-luvulla seurannut paikan päällä keskimäärin 50 000 katsojaa, kunnes korona iski. Kunkkareihin Seinäjoella uskaltautui viime vuonna vain 15 000 katsojaa. Forssassa on tarkoitus palauttaa Kuninkuusravit koronavuosien jälkeen takaisin normaaliin, ravikansan vuotuiseksi...