Pääkirjoitus 3.6.2022: Koronaa ei pidä pelätä mutta varautua sopii

Kesälomakauden alussa Suomessa on koronatautitilanteen suhteen kaksijakoiset tunnelmat. Kesä-Suomi avautuu ja omikronmuunnoksen uusi alavariantti leviää. Maskisuositus on poistunut muilta kuin hoitoalan toimijoilta. Riskiryhmien kannattaisi silti yhä suojata itseään FFP2-hengityssuojaimilla. Koronaviruksen valtakunnallisen neuvontapuhelin on lopettanut toimintansa. Historiaan jää myös hyödytön koronavilkku. Säännölliset koronatilannekatsauksetkin ovat tällä tietoa päättyneet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos varautuu kuitenkin nyt epidemiatilanteen mahdolliseen...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja