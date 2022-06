Pääkirjoitus 8.6.2022: Ajanvarausta on vaikea tehdä, jos ei ole mistä ottaa

Kulunut talvi ja kevät ovat olleet valtaisan ruuhkaisia poliisin lupapalveluissa. Passia on Kanta-Hämeessäkin saanut jonottaa urakalla, ellei ole voinut passia uusia digitaalisesti.

Korona-aikana passien ja poliisin lupapalvelujen tarve painui minimiin. Kun koronaepidemiassa aikaa kului, paine matkustamiseen kasvoi ja alkoi purkautua sulkukauden päättyessä.

Poliisin lupapalveluille tämä vaikutti kuitenkin tulevan yllätyksenä. Aikoja ei tahtonut löytyä.

Soppa oli valmis, kun passinhakuun riensivät vielä Venäjän hyökkäystä pelästyneet kansalaiset.

Eduskunnan oikeusasiamies antoi virkavallalle ansaitusti pyyhkeitä, kun asioinnit passien ja henkilökorttien saamiseksi viivästyivät pahoin vapauden aikojen puuttuessa.

Viiveet koettelivat kansalaisten perusoikeuksia. Joillakin kaavailtu matka ulkomaille saattoi siirtyä, kun passia ei saanutkaan kohtuuajassa.

Jonotusajat paikan päällä olivat jopa tunteja, ja ensimmäiset vapaat ajat olivat pahimmillaan kuukausien päässä. Tee siinä sitten ajanvarausta. Aikoja ei saa, jos ei ole mistä ottaa.

Ruuhkautumisen syiksi on mainittu niin koronapandemiaa kuin Ukrainan sotaakin. Enemmänkin se näyttää siltä, että ennakointi petti ja poliisin lupapalveluiden resurssien vähentäminen kostautui poikkeavassa tilanteessa.

Valtion koneisto on hidas kääntymään. Poliisi on sittemmin yrittänyt purkaa ruuhkia ja rekrytoinut henkilöstöä lupapalveluihin. Samoin lupapalveluiden aukioloa on laajennettu.

Palveluaikoja on kaivattu lisää, myös viikonloppuihin.

Kokemus osoittaa, että siirtyminen sähköisiin palveluihin ei onnistu mutkattomasti.

Passia hakevien on käytävä jatkossakin lupapalveluissa, joskin nykyään harvemmin kuin ennen, kun käytännössä joka toisen passin voi saada aiemmin annetuilla digitiedoilla.

Hakemuksen kuvineen voi sähköisessä palvelussa tehdä, mutta sormenjäljet on ainakin asemalla annettava.

Hyvää viranomaispalvelua olisi, jos kansalainen saisi hyvissä ajoin tiedon passinsa vanhenemisesta ja samalla ohjeet, miten tilanteessa kannattaa toimia. Näin lupaluukulle ei tultaisi vasta silloin, kun matka siintää edessä.

Ihmisten jonotuttaminen ei ole nykyajan palvelua.