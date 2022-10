Pääkirjoitus 9.10.2022: Kanta-Hämeen maankäyttö jatkukoon entisellään, vaikka tamperelaiset haluavatkin oikoradan rikkomaan maaseudun

Maakunnassa on kerrankin selkeä yksi ääni: päära dan edunvalvontaa tulee kehittää ja vaatia lähes koko maata palvelevan radan perusparannusta.

Suomi-rata -raportin julkistamisen jälkeen monesta suusta on kuultu , että radan hyötyjä on laskettu ja arvioitu tarkoitushakuisesti ja asenteellisesti ainoastaan tamperelaisten näkövinkkelistä.

Moni kantahämäläinen päättäjä ja virkamies pitää laskelmia varsin epärealistisina. Oikoradalle on hakemalla haettu hyötyjä.

Maaseudulla, etenkin Kalvolassa, Rengossa ja Lopella Suomi-rata -hankeyhtiön suunnitelmat ovat aiheuttaneet kauhua. MTK Hämekin on jo herännyt puolustamaan ehjää maaseutua, jossa maatalouselinkeinoista voidaan tulevaisuudessakin pitää kiinni. On myös huomautettu, että oikoradan tuomat haitat olisivat merkittäviä etenkin maanomistajille. Radan alle jäisi myös kyliä.

Kanta-Hämeessä poliittinen tahtotila on yksituumainen. Maakunnan edunvalvonnassa on lähdetty vahvasti keskittymään nyt vain ja ainoastaan pääradan kehittämisen suuntaan. Tämä on oikea reitti ja vanhoista virheistä pitää ottaa oppia. Edunvalvonnassa on nukuttu, jolloin tamperelaiset ovat saaneet aivan rauhassa puuhata oikoratasuunnitelmia ja kahmia siihen rahoitusta.

Nyt ei auta panna paukkuja oikoradan vastustamiseen vaan lobata päärataa niin suurella volyymilla kuin vain mahdollista. Kanta-Hämeessä tulee myös elää niin, ettei oikorataa tule.

Maakuntakaavassa radalle ei ole merkintää tai varausta. Tässä vaiheessa, kun keskustelussa on yksi raportti, Hämeen liitto ei aio nostaa maakuntakaavaa pöydälle radan osalta. Kaavoitusprosessia ei siis käynnistetä. Tämä on ainoa oikea ratkaisu tässä vaiheessa. Sen sijaan maankäyttöä tulee kehittää ja mahdollistaa erilaiset rakennusprojektit mahdollisesti radan alle jäävissä paikoissa.

Valtio voi toki oikorataa maakuntakaavaan jossain vaiheessa vaatia, mutta ei vielä, koska mitään päätöstä radasta ei ole vielä pitkään aikaan tulossa. Kannattaa muistaa, että Suomi-rata -raportti oli ensimmäinen. Matka päätöksentekoon on pitkä.

Kanta-Hämeen on myös pelattava aikaa ja torpattava oikorata seuraavalle hallitukselle. Näin saamme aikaa lobata rahaa pääradan kehittämiseen, joka olisi koko Suomen etu, ei ainoastaan Kanta-Hämeen.