Pääkirjoitus: Taksi on peruspalvelu, johon pitää voida luottaa

Taksi on pohjimmiltaan yksinkertainen väline. Sillä pitäisi päästä sovitulla hinnalla lyhintä tai nopeinta reittiä paikasta A paikkaan B. Taksi pitäisi olla myös saatavissa kohtuullisessa ajassa silloin, kun sille on tarve .

Nyt näyttää kuitenkin pahasti siltä, että näiden perusperiaatteiden toteutuminen ontuu pahasti.

Neljän vuoden takainen taksiuudistus mullisti alaa tavalla, josta ei ole ollut paluuta entiseen, vaikka valuvikoja on yritetty korjata. Taksien saatavuus pienillä paikkakunnilla heikkeni merkittävästi, mutta ongelmia on myös Hämeenlinnassa . Hämeen Sanomien mi elipidesivuilla on viime aikoina ollut useampikin taksin saatavuutta tai toimintaa Hämeenlinnassa moittinut kirjoitus.

Tilanne ei näytä hyvältä. Edessä on tapahtumakesä, ja kaupunkiin on saapumassa muun muassa tuhansia festivaalivieraita. Taksien tulisi olla saatavissa, vaikka esimerkiksi Linnanpuiston ja Kantolan tapahtumakävijöille apostolinkyyti lieneekin useimmissa tapauksissa tarkoituksenmukaisin.

Murheet pirssien kanssa eivät rajoitu vain siihen, että kyydin saamiseen ei voi luottaa. Taksiuudistuksen piti lisätä kilpailua, mikä yleensä laskee hintoja, mutta toisin on käynyt. Taksien hinnat ovat nousseet viime vuosina jopa 30–40 prosenttia .

Autoilun kulujen ja polttoaineen hinnan nousu ei riitä selitykseksi. Myös Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen vahvisti, että taksiliikenteen hintojen nousu on ”selkeästi paljon nopeampaa” kuin inflaatio.

Lisäksi kuljettajien ammattitaito on heikentynyt. Ilman navigaattoria moni kuski olisi sormi suussa Hämeenlinnan kokoisessakin kaupungissa.

Oma lukunsa ovat Kela-taksikyydit, joiden takkuaminen on anteeksiantamatonta. Kyse on yhteiskunnan palvelusta, joka osuu suoraan heikko-osaisimpiin: sairaisiin, vanhuksiin ja vammaisiin . Moni heistä ei kykene huolehtimaan itsestään, jos luvattua taksia ei kuulukaan. On mahdoton ajatus, että sairas tai vanhus odottaa taksia iät ja ajat tietämättä, mahtaako sitä tulla koskaan.

Yksi taksialaa liikkeelle saanut voima oli viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen Suomeenkin rantautunut Uber, jossa kuljettajaksi voi rekisteröityä kuka vain ja matkan pystyy tilaamaan matkapuhelimen applikaatiolla. Uber oli hetken aikaa poiskin Suomesta, mutta tällä hetkellä palvelun kaupunkilistalla ovat toistaiseksi Helsinki, Tampere ja Turku. Siitä tuskin on tulevaisuudessakaan apua suomalaisiin maakuntakeskuksiin saati maaseudulle.

Taksikyydit on saatava kulkemaan ja toimimaan. Taksin on oltava peruspalvelu, johon voi luottaa.