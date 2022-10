Pääsy pois työriidasta on onni kaikille – Ovatko osapuolet istuneet samassa pöydässä?

Maanantai-iltana se vihdoin kerrottiin. Hoitoalan työkiistan osapuolet olivat hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen ja jopa harvinaisen pitkä ja sitkeä työriita on vihdoin ohi.

Sopu on ehdottomasti tässä vaiheessa tärkeintä. Se on onni kaikille ja helpotus hyvin monille oman hoitonsa ja läheistensä puolesta huolestuneille.

Ensiriemun jälkeen seuraa lista avoimia kysymyksiä.

Työntekijäjärjestöjen Tehyn ja Superin edustajat julistautuivat välittömästi suuriksi voittajiksi, jotka ovat onnistuneet neuvottelemaan jäsenistölleen hulppeat palkankorotukset.

Voitonjulistus on ymmärrettävä ennen kaikkea omalle jäsenistölle suunnatuksi. Työtaistelu oli raskas, vaikka järeimmät keinot jäivät uhkauksiksi tai niitä ei muuten voitu ottaa käyttöön. Yhteisen ponnistuksen jälkeen kaivataan kiihkeästi tuloksia. Todellisuus voikin sitten olla jotakin ihan muuta. Kommenteissa on sitkeästi väistetty se, että hoitajajärjestöt jäivät sittenkin tavoitteistaan, jotka olivat viiden vuoden palkkaohjelmassa jopa merkittävästi saavutettua kovemmat.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on toistanut jopa pääviestinään sitä, että sairaanhoitajien keskimääräinen kuukausipalkka alkaa seuraavaksi vihdoin kolmosella, eli nousee yli 3000 euron. Prosentit ovat usein vaikeaselkoisia, mutta euroista puhuminen konkretisoi korotuksia, joita on hoitajille on tulossa. Se on oikein ja kohtuullista, mutta edelleenkään hoitajat eivät saa niin isoa kuoppakorotusta kuin nyt on vahva halu antaa ymmärtää.

Häviäjäksi ei tunnustaudu myöskään työnantajapuoli.

Kuntatyönantajien mukaan hoitajaliitot eivät saa yhtään muuta kunta-alaa isompia korotuksia. Nyt sovittiin KT:n mukaan “vain” ensi vuonna aloittavien hyvinvointialueiden palkkojen yhteensovittamisen eli harmonisoinnin kustannuksista.

Tehy ja Super ovat kiistäneet tämän. KT:n Markku Jalosen näkemyksen jakaa kuitenkin valtakunnansovittelija Anu Sajavaara ja sitä tukevat myös sovintoehdotuksen sanamuodot.

Ovatko osapuolet istuneet samassa pöydässä, kun on epäselvää, mistä on sovittu ja se pitää vielä päälle erikseen selvittää? Ilmeisesti palkkaharmonisoinnin sisältö on edelleen epäselvä, vaikka hyvinvointialueet ovat jo lähtökuopissa.

Hoitoalalla päästään toivottavasti keskittymään myös varsinaiseen työhön ja siihen, miten alalle saadaan pikaisesti työvoimaa.