Painopaperipula iski erittäin pahaan aikaan – Päälle käyviin voimiin on kovin vaikea vaikuttaa

Vielä joitakin vuosia sitten tämä ei olisi tullut kuuloonkaan: Suomessa on vakava pula painopaperista. Suomi ei pitkään aikaan enää ollut ollut entisenlainen paperiteollisuuden suurvalta.

Lehtiyhtiöt ja muut painopaperia edelleen tarvitsevat yritykset ovat joutuneet keskelle pula-aikaa, jossa joidenkin julkaisujen ilmestyminen saattaa joutua jopa uhatuksi.

Paperipula iski erittäin pahaan aikaan, koska juuri nyt kansalaisten tiedon tarve on suuri ja media haluaa kantaa kaikilta osin tiedonvälitysvastuunsa kaikille asiakkailleen eli myös painetun sanomalehden lukijoille.

Päälle käyvät voimat, joihin on kovin vaikea vaikuttaa.

Maan keskeinen paperintuottaja on ollut jo pitkään poissa pelistä. Paperiliiton ja UPM:n umpisolmu työehtoneuvotteluissa johti vuodenvaihteessa lakkoon UPM:n toimipaikoilla. Lakko on viheliäisimmillään, kun se kohdistuu kolmansiin osapuoliin, tällä kertaa suoraan tiedonvälitykseen.

Suomalaisen paperiteollisuuden laaja alasajo tulee paperipulassa karulla ja hieman ironisellakin tavalla ilmi, kun mennään syntyihin syviin.

Metsäjätit ovat heiluttaneet ahkerasti lakkautuskirvestä. Syy on ollut vääjäämätön: painopaperin kysyntä on pudonnut rajusti median digitalisoituessa. Aikaansa seuraava mediakin on siis myös itse osavastuussa vähintään välillisesti – viime kädessä myös yleisö.

On palattava siihen, mistä paperin alasajo alkoi: digitaaliseen tiedonvälitykseen, se on luotettavaa ja punnittua, jo toivottavasti tuttuakin ja samalla ylivertaisen paljon nopeampaa kuin paperille painettu.

Paperipula kiihdyttää median viimeisintä murrosta ja tuo lähemmäs aamun, jolloin lehti ei enää ilmesty ollenkaan painettuna. Tänään se tosin saattaa olla vielä mahdoton eli posketonkin ajatus, vai onko?

Paperipulan toiseen akuuttiin syyhyn eivät ole toistaiseksi voineet vaikuttaa maailman mahtavimmatkaan.

Suomalainen vapaa lehdistö ei käytä venäläistä painopaperia Venäjän Ukrainaan kohdistaman raakalaismaisen hyökkäyksen takia. Perusteeksi riittäisi jo yksin Venäjän pahentuva sananvapauden alennustila.