Päiväkodeissa tehdään joka päivä tärkeää työtä – Pedagogiikan lisäksi tarvitaan inhimillistä lasten kohtaamista

Päivähoito – nyttemmin vakiintuneesti varhaiskasvatus – on suomalainen menestystekijä. On erinomaista, että on haluttu panostaa opetuksen laatuun.