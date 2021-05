Pakotteista tehtävä tuntuvia ja toimivia

Valko-Venäjän presidentillä ja hänen toiminnallaan on enää vain vähän ymmärtäjiä.

Valko-Venäjän Minskiin pakotetun koneen viime sunnuntainen kaappaus oli kuohuttava ja täysin tuomittava. Presidentti Sauli Niinistö luonnehti Valko-Venäjän toimia eilen siviililentoliikenteessä käänteentekeviksi, dramaattisiksi ja piittaamattomiksi.

Juuri näin asia on. Koneesta otettiin kiinni oppositioaktivisti ja toimittaja Raman Pratasevitsh sekä tämän naisystävä.

Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan mukaan Kreikasta Liettuaan matkalla ollut kone ohjattiin Minskiin pommiuhan takia, mutta tapaus vaikutti heti ilmiselvältä.

Kansaa pelkäävä yksinvaltias juoksuttaa agenttejaan oppositioaktivistien perässä, on valmis pelaamaan härskillä taktiikalla, eikä lopulta voita tekemisillään kuin aikaa.

Tällaisella toiminnalla on onneksi kovin vähän ymmärtäjiä, mutta ilmeisesti Lukashenka luottaa siihen, että edes yksi vielä löytyy, Moskovasta. Myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin epäillään eliminoineen vastustajiaan oman maan rajojen ulkopuolella milloin milläkin sotilashermomyrkyllä.

Valtioterrorismin jokainen temppu kannattaa laittaa kirjoihin ja kansiin, vaikka juuri nyt provokaattorit naureskelevat ja luulevat pitävänsä muuta maailmaa pilkkanaan. Lentokonekaapparit eivät kuitenkaan loputtomiin hallitse edes länsimaisesta näkövinkkelistä katsottuna käsittämättömiä dystopioita.

Presidentti Niinistö arveli eilen Ylen haastattelussa, että pidätetty aktivisti Pratasevitsh voisi nousta Valko-Venäjällä vastaavaan asemaan kuin vankilatuomiotaan kärsivä oppositiohahmo Aleksei Navalnyi Venäjällä. Aika näyttää.

Navalnyi palasi alkuvuonna Venäjälle Saksasta, jossa hän oli toipumassa myrkytyksestä. Venäjällä hänet otettiin tietysti heti kiinni ja heitettiin tyrmään, mikä aiheutti laajoja mielenosoituksia etenkin Moskovassa. Viime aikoina suurimmat Navalnyi-protestit ovat kuitenkin vaimenneet.

Valko-Venäjän vastaisista pakotteista on lupa odottaa tuntuvia. Asiassa hyvää on se, että Yhdysvallat suunnittelee kohdistettuja pakotteita yhdessä EU:n kanssa. Yksittäisillä kannanotoilla on ollut Lukashenkan kaltaisiin yksinvaltiaisiin vain vähän vaikutusta.