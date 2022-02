Paljon on jännitteitä ja jännitettävää Pekingin talvikisoissa – Urheiluyhteisön olisi syytä reagoida entistä tuntuvammin jäsenmaidensa ihmisoikeustilanteeseen

Helposti leviävän omikronmuunnoksen takia koronatoimet ovat Pekingissä viritetty äärimmilleen. Koronakaranteeneja on jo langetettu. Ja kisoissa karanteeni tarkoittaa päiväkausien totaalista eristystä.

Tokion kesäkisat onnistuivat koronapeloista huolimatta. Aika näyttää, kestääkö Pekingin olympiakupla. Kisojen siirtämistä ei edes harkittu idän suurvallassa. Kiina haluaa näyttää mahtinsa.

Koronakaranteenin riski tarjosi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle (kesk.) pakotien vetäytyä olympiamatkasta – osallistumatta kuitenkaan Kiinan kisojen diplomaattiseen boikotointiin.

Erikoista on, että Suomen ulkopoliittinen johto on välttänyt koko boikotista puhumista. Näin asia jäi Kurvisen omaan harkintaan. Tätäkö on suomalainen ulkopolitiikka, vältetään puhumasta – varsinkaan ikäviä?

Monet maat eivät lähetä Pekingin kisoihin valtiollista edustusta juuri Kiinan ihmisoikeusloukkausten vuoksi. Ja Suomi koronariskin vuoksi!

Kansainvälistä olympiakomiteaa ja kansainvälistä jalkapalloliittoa ei valitettavasti voi kehua, että ne kisoja myöntäessään noteeraisivat ihmisoikeuksia hakijamaassa.

Hurskaana toiveena on ollut, että rehti urheilu itsessään toisi parannusta, mutta siitä ei ole näyttöä. Urheilulla tavataan kiillottaa julkisivua.

Urheiluyhteisön olisi syytä reagoida entistä tuntuvammin jäsenmaidensa ihmisoikeustilanteeseen.

Toinen kysymys on pelko siitä, että Kiinan viranomaiset vakoilisivat puhelimien ja läppäreiden kautta urheilijoita. Tokkopa sentään, vaikka valvonta on todellista maan kansalaisille.

Kisojen alkaminen kääntää huomion pois epäkohdista, mikä on jo aiemmista suurkisoista huomattu.

Tiukat karanteenit ja maahantulorajoitukset leimaavat Kiinan kisoja. Toivottavasti niillä ei kuitenkaan ole vaikututusta mitalien jakoon.

Suomalaisten mitaliodotukset kohdistuvat jääkiekkoon, hiihtoon ja lumilautailuun, mutta mitalit ja pistesijatkin ovat tiukassa.

Niin tai näin, kisat tarjoavat jännitteitä ja jännitettävää.