Palkkakiista vain kärjistyi sovinnon sijasta – Hoitajajärjestöt ovat viemässä ongelman maan hallituksen ratkaistavaksi

Sairaat on hoidettava, mutta onko siitä huolehtiminen ay-järjestöjen asia? Ei pitäisi olla. Se on laaja yhteiskunnallinen ja poliittinen kysymys. Jatko on harvinaisen avoin.