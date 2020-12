Parakeista päästään – ei hetkeäkään liian aikaisin

Hämeenlinnan kantakaupungin yläkouluilla on ollut jo karmean pitkään hyvin yhtäläinen tilanne. Unohdetaan ne avoimet oppimisympäristöt ja rakennetaan toimivia kouluja.

Aivan liian moni hämeenlinnalainen lapsi ja nuori on joutunut käymään kouluaan huonossa sisäilmassa. Ongelman vakavuuteen havahduttiin laajasti jo noin 10 vuotta sitten.

Tuskallisen pitkänä odotusaikana on jouduttu kärvistelemään monin tavoin puutteellisissa väistötiloissa.

Tiistaina Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta tuli hartaasti odotettu päätös: Hätilän koulukeskuksen kaavasta tehty valitus on hylätty. Vihdoinkin!

Vanha kunnianarvoisa, mutta jo pitkään kylmillään ollut Hämeenlinnan yhteiskoulu eli Hyk on täysin palvellut ja saa väistyä uuden liikuntahallin tieltä.

Purkaminen on erinomaisen usein viisaampaa kuin yrittää kursia kasaan ajanmukaisia koulutiloja vanhoihin kuoriin.

Uusi Hyk rakennetaan jo aikaisemmin täysin uudelleen rakennetun alakoulun eli Tuomelan koulun yhteyteen.

Parakeista päästään! Päästään tosin vasta sitten, kun tuleva koulu on valmis, mutta päästään kuitenkin. Myös uudet liikuntatilat ovat itäisessä kantakaupungissa enemmän kuin tarpeelliset. Perinteisellä Tuomelan kentälläkin on toivottavasti paikkansa.

Vaihe vaiheelta Hämeenlinna on saamassa koulujaan kuntoon. Työ on kesken, mutta ainakaan ei voi sanoa, että ongelmaa ei ole otettu vakavasti. Sen hoitamiseen kuluu aikaa ja myös runsaasti rahaa, mutta tarkoitus on hyvä, ellei peräti paras. Vetovoimainen kaupunki tarvitsee kunnolliset koulut.

Kantakaupungin yläkouluilla on ollut jo karmean pitkään hyvin yhtäläinen tilanne.

Kaurialan koulu purettiin, ja koululaiset opiskelevat väliaikaistiloissa Myllymäessä. Uuden koulun rakentaminen alkaa ensi keväänä, ja valmista on vuoden 2022 lopussa.

Lyseon yläkoululaisille on remontoitu ja remontoidaan tiloja Verkatehtaalle, kun Lyseon tilat ovat rajoitetussa käytössä ja odottavat osin purkamista ja vanhan puolen laajaa peruskorjausta, jotka ovat aloitusvuorossa vuonna 2024.

Tuoreesta Nummen koulukeskuksesta voidaan ottaa kaikkiin tuleviin kouluihin ainakin yksi opetus: unohdetaan ne avoimet oppimisympäristöt. Rakennetaan toimivia kouluja, joissa voi opiskella ja tehdä työtä ilman hälinää ja häiriötä.