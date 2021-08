Paraurheilu kuuluu muun urheilun rinnalle

On harvinaisen hyvä aika vaatia kaikille kansalaisryhmille, mahdollisista vammoista ja rajoitteista riippumatta yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia.

Kilpailu urheilun kansainvälisillä kilpakentillä on kovaa ja mitalit lujassa. Näin voidaan sanoa Tokiossa, nyt jo kaksinkertaisessa olympiakaupungissa alkaneista kesäparalympialaisista.

Menestys vaatii pitkäjänteistä työtä ja lopulta parasta mahdollista onnistumista.

Suomea edustaa paralympialaisissa pieni, 16 urheilijan joukkue, mutta mitalitavoite on niinkin suuri kuin seitsemän. Läheskään vastaavasta mitalimäärästä voidaan olympiakisoissa vain uneksia.

Kisat ovat päässeet vasta alkuun, ja myös paraurheilu on sikäli armotonta, että tavoitteet ovat vain tavoitteita. Vasta 5. syyskuuta eli kisojen päätöspäivänä on yhteenvedon aika.

Suomalaisen ja kansainvälisen paraurheilun suurimpia nimiä on porilainen ratakelaaja Leo-Pekka Tähti. Hän on ollut monin tavoin tienraivaaja, kun paraurheilu on noussut muun urheilun rinnalle tasavertaiseen asemaan, joka sille kuuluu.

Tähti on juuri sellainen tähti kuin mitä mikä tahansa urheilulaji tarvitsee. Kun on saavutuksia ja nimeä, otetaan vakavasti, eikä kenellekään tule pieneen mieleenkään puhua mistään ”vain” vammaisurheilusta. Toki ratakelaus on myös näyttävä ja harrastajalleen raastava laji. Tehkää vaikka perässä!

Tähti tavoittelee Tokiossa jo peräti viidettä peräkkäistä paralympiakultaansa sadan metrin ratakelauksessa. Kuka on pystynyt missään lajissa vähänkään vastaavaan? Ei kukaan.

Suomea voi jo aikaisemman menestyksen – eikä vain Leo-Pekka Tähden saavutusten – perusteella luonnehtia paraurheilun pieneksi suurvallaksi. Se on koko maalle ja kansakunnalle kunniaksi ja käy liikunnan pariin innostavaksi esimerkiksi aivan kaikille.

Yhdenvertainen suhtautuminen urheiluun ja kuntoiluun sekä eri lajien harrastajiin on ehdottomasti tätä päivää, eikä sitä tarvitse enää edes mitenkään perustella. Asiassa on silti vielä paljon tekemistä.

