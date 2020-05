Parempi myöhään kuin ei milloinkaan

Yritysten suora kustannustuki on kauan kaivattu osanen yritysten koronatukipakettiin.

Hallituksen ratkaisu on yleisluontoinen, kun isoja yksityiskohtia on yhä ratkaisematta. Lain valmisteluvaiheessa on määrä täsmentää mm. kriteeristöä tuen saamiseksi. Ikävä kyllä yksityiskohdat ovat juuri ongelmallisimpia.

Olennaista on ratkaista, pitääkö tuen saamiseksi liikevaihdon olla pudonnut 20 vai 30 prosenttia ja mihin vanhaan kuukausijaksoon liikevaihdon kehitystä verrataan. Vertailuajankohdan valinta kannattaisi pitää joustavana.

Tukisummiinkin voi vielä tulla viilausta.

Kiire on joka tapauksessa kova, sillä lain pitäisi tulla voimaan mahdollisimman ripeästi, ehkä jo kuun vaihteessa.

Jotain toki tiedetään. Yritykset hakevat tukea sähköisesti Valtiokonttorista ja voivat saada sitä kahdelta kuukaudelta. Tuki perustuu yrittäjän omaan ilmoitukseen ja verohallinnon tietoihin.

Järjestelmäkin on vielä rakennettava. Sitä parempi mitä sujuvampi se on. Käytäntö saattaa siitä huolimatta osoittautua mutkikkaaksi.

Tukea saa vain kiinteisiin kuluihin, kuten palkkoihin ja toimitiloihin, kuten pitääkin.

Jos yrittäjä on saanut muita suoria tukia koronakriisissä, kustannustukiosuus vähenee.

Muut koronatukien haut ajetaan alas. On selkeämpää, kun koronakriisin menetysten korvaaminen tapahtuu yhden luukun kautta.

Hätäkomennuksen saaneet Business Finland ja ely-keskukset palaavat jatkossa päätyönsä, kehittämistukien, ääreen.

Hyvää on se, että tukeen ovat oikeutettuja myös liiketoiminnalliset yhdistykset ja säätiöt. Yksinyrittäjien koronatukeen ei tule muutoksia.

On ymmärrettävää, ettei uusi kustannustuki korvaa täyttä määrää yrityksen menetyksistä.

Valitettava tosiasia on, että suora kustannustuki ei automaattisesti tuota reilua ja oikeudenmukaista lopputulosta. Joka mallissa on heikkoutensa.

Tuen tärkein tehtävä estää yritysten konkurssiaalto ja auttaa niitä toipumaan kriisistä. Lomautuksia ei pidä päästää pahenemaan työttömyydeksi.