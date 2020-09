Perhe-elämän pulmiin kannattaa hakea apua

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan apua tarvitsevia perheitä on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Autettavien ihmisten määrä on kasvanut Ensi- ja turvakotien liiton mukaan yli kolmanneksella viiden viime vuoden aikana.

Tukea tarvitsevien määrät ovat nousseet eniten palveluissa, jotka tarjoavat apua kotona tapahtuvaan väkivaltaan.

Piinaava koronakevät neljän seinän sisällä tuotti paljon yhteydenottoja ja jopa perheväkivaltahälytyksiä.

Synkkiä lukemia hiukan kirkastaa tieto, että määrät kertovat enemmän avun hakemisen kasvusta kuin suoranaisesta lähisuhdeväkivallan lisääntymisestä. Yksikin lyönti on tosin liikaa.

Suunta on oikea, kun avun tarve lähisuhdeväkivaltaan tai ylipäänsä perhe-elämän pulmiin tulee tunnustetuksi ja apu haetuksi.

Väkivallan katkaisun ohella apu on tarpeen perheen päihde- ja mielenterveysongelmissa sekä eroaikeissa.

Lasten turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Hälyttävää on vakavista mielenterveysongelmista kärsivien vauvaperheiden määrän nousu.

Lohdullista on, että palveluita on tarjolla entistä enemmän ja niihin pääsee aiempaa helpommin. Yksi tekijä on turvakotien saama valtion rahoitus viisi vuotta sitten.

Pahan kierteestä voi päästä irti.

Ihmisten asenteiden muuttumisesta viestii se, että nykyään avunhakijoina on aiempaa enemmän ja varhemmin kokonaisia perheitä. Vanhemmuus ei ole ongelmatonta auvoa.

Ei pidä odottaa siihen asti, että lastensuojelun on puututtava tilanteeseen. Apua voi hakea vaikka Kanta-Hämeen perhetyö ry:ltä, joka tarjoaa erilaisia lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain ja ennaltaehkäisevän työn palveluita.

Mitä aiemmin apua saa, sitä paremmin se tuottaa tuloksia. Valitettavasti kuntien tiukka talous tahtoo viivyttää puuttumista ongelmiin.

Raskaana olevien, päihteitä käyttävien äitien pääsy kuntoutukseen on selvästi heikentynyt parin viime vuoden aikana.

Paljon on parannettavaa, sillä Ensi- ja turvakotien liiton lapsiperhekyselyssä viidennes vastanneista kertoi jääneensä tyystin ilman apua.

Avun tarve on suuri. Jokaisella on kiistämätön oikeus olla turvassa.