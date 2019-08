Perussuomalaiset ylivoimaisesti suurin

Perussuomalaisten nousu on jatkunut eduskuntavaalien jälkeen tasaisena. Kannatusta on tullut lisää 1,5 prosenttiyksikköä kesäkuusta. Kokoomus (16,6 prosenttia) ja SDP (16,5) ovat kutakuinkin tasoissa. Keskusta pääsee enää juuri ja juuri päälle 12 prosentin.

Tulokset ilmenevät Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta.

Perussuomalaisten kannatukseen etsitään kilpailevissa puolueissa selityksiä. Asiantuntijoiden mukaan puolueella on paljon kannatusta niiden kansalaisten keskuudessa, jotka eivät välttämättä käy äänestämässä. Osa on sitten niitä, jotka hyppäävät menestyvien kelkkaan.

Ainakin osa perussuomalaisten kannatuksesta perustuu selvään vaihtoehtoon. Kaikki muut eduskuntapuolueet ovat ilmastokysymyksissä kutakuinkin samaa mieltä, samoin maahanmuutosta ja EU-jäsenyydestä. Ainakin kansalaisten silmissä näyttää siltä.

Perussuomalaiset ei sitoudu muiden puolueiden tavoin kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, vetävät ääritiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa ja haluavat purkaa unionin integraatiota. Muun muassa meppi Laura Huhtasaari on puhunut EU:n hajottamisesta sisältäpäin.

Viesti on pelkistetyn selkeä ja tavoittaa samanmoisesti ajattelevat.

Jotain politiikan polarisoitumisesta kertoo se, että vihreät nosti kyselyssä kannatustaan 0,9 prosenttiyksikköä eli toiseksi eniten. Myös vihreiden kanta ilmastokysymyksissä ja integraation puolesta on selvä, samoin kuin myötämielinen suhtautuminen humanitaariseen maahanmuuttoon.

Perussuomalaisten nousu on ollut huimaa. Vielä viime kesänä kannatus oli alle kymmenen prosenttia. Nousu on Suomen oloissa lähes ainutlaatuista, mutta kannatus sinänsä ei. Nationalistiset, oikeistopopulistiset puolueet ovat ympäri Eurooppaa nostaneet kannatustaan. Perusajatus niillä on hyvin samankaltainen. Suurimmat erot syntyvät suhteessa Venäjään.

Tämän takia niiden yhteistyö yskähtelee EU:n parlamentissa.