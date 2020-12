Perussuomalaisille sovitellaan voittajan viittaa

Ylen tuore kannatusmittaus todistaa perussuomalaisten suosion kasvusta. Kun vertailukohdaksi ottaa neljän vuoden takaiset kuntavaalit, ero on hurja.

Oppositiopuolue perussuomalaiset on kirinyt pääministeripuolue SDP:n rinnalle reiluun 20 prosenttiin ja periaatteessa ohi, mutta ero on Ylen gallupin virhemarginaaliin nähden olematon.

Kehityksen suunta on kuitenkin kertova. Sanna Marinin johdolla SDP:n kannatus on vaikuttanut vahvalta, mutta se on osoittanut haavoittuvuutensa.

Koronakriisin hoito on pitänyt SDP:tä hyvin esillä, mutta viime aikoina ihmisten työlääntyminen tilanteeseen on himmentänyt sädekehää.

Perussuomalaiset on kannatusmittauksen perusteella palannut takaisin pienestä notkahduksestaan, mutta matkaa on vielä alkuvuoden huippulukemiin, aikaan ennen koronaa.

Neljä vuotta sitten viime kuntavaaleissa perussuomalaisten kannatus valtakunnassa oli vain vajaat 9 prosenttia.

Nykyinen oppositioasema on sopinut perussuomalaisille mainiosti. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on voinut keskittyä kiertämään kenttää.

Perussuomalaiset on ilmeisesti onnistunut saamaan lisää kannatusta nukkuvien puolueesta sekä keskustan ja kokoomuksen äänestäjäkunnasta.

Huomionarvoista on, että kokoomus ei ole saanut Petteri Orpon räyhäköistä puheenvuoroista huolimatta tulosta aikaan. Puolue on nuupahtanut loppuvuodesta kolmannelle sijalle. Perussuomalaisten kanssa puolue ei löydä yhteistä oppositiopolitiikkaa.

Kokoomuksen pitäisi huomattavasti piristyä, jotta se kykenisi puolustamaan kuntavaaleissa ykköspuolueen asemaansa. Kokoomushan on ollut paras puolue kolmissa viime kuntavaaleissa.

Annika Saarikko ei ole saanut nostettua keskustaa kunnolla uuteen lentoon. Puolue kisaa varsin tasapäisesti vihreiden kanssa neljännestä sijasta. Keskustan ristinä on vihjailu apupuolueen roolista hallituksessa.

Kevään kuntavaaleihin on muutama kuukausi aikaa, ja voittajan viittaa on näin soviteltu jo perussuomalaisten harteille. Mikään muu ei kuitenkaan ole varmaa kuin kierrosten kasvu kuntapolitiikassa.

Valtakunnan tilanne ei korreloi suoraan paikallistasolla. Paljon on kiinni puolueiden ehdokkaiden valovoimaisuudesta.