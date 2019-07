Puolue on profiloitunut etenkin maahanmuuton ja ilmastointoilun vastustajana.

Perussuomalaiset kannatus on vain kasvanut eduskuntavaalien jälkeen. Mihin kannatuksen kasvu perustuu? Tätä kysytään ja ihmetellään kilpailevissa aatesuunnissa.

Ainakin puolue on profiloitunut maahanmuuton ja ilmastointoilun vastustajana. Monella perussuomalaisten äänestäjällä on henkilökohtainen pelko siitä, mitä hallitsematon maahanmuutto hänelle tarkoittaa. Pelko on todellinen, pohjautuipa se sitten toteen tai taruun.

Perussuomalaisten kauhuskenaarioissa Suomeen tulee kymmeniätuhansia pakolaisia. Miten rahat saadaan riittämään vanhustenhoitoon, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen?

Turvallisuuskin järkkyy, kuten Oulun tapauksissa on nähty. Suhteessa väkimäärään maahanmuuttajien osuus tietynlaisiin rikoksiin korostuu. Silti: väkivaltarikokset ovat Itse asiassa Suomessa lievässä laskussa. Kadut ovat vähintään yhtä turvallisia kuin ennenkin.

Suomen pakolaiskiintiö on 750 vuodessa ja viime vuonna turvapaikan hakijoita oli 2 500. Tällaisten lukujen kanssa voidaan elää, ja tuo on kohtuullista kuorman kantoa hädänalaisten auttamisessa.

Selitykset eivät kuitenkaan äänestäjien pelkoja hälvennä. Kuten eivät myöskään muistutukset siitä, että ilmaston lämpeneminen on todellinen uhka.

Muutaman kymmenen vuoden päästä ilmastopakolaisia voi olla jopa kymmeniä miljoonia, koska myrskyt, meriveden pinnan nousu ja aavikoituminen vievät elämisen edellytyksiä.

Globaalien ongelmien sijaan perussuomalaisten kannattajat kokevat, että ihmisiä syyllistetään, jos he syövät lihaa, ajavat isolla autolla tai lentävät lomalle etelään.

Tällainen ajattelutapa panee mietteliääksi ja auttaa ymmärtämään, että perussuomalaisten kannattamisella on perusteensa. Perustuvatko pelot ja uhkakuvat todennäköisyyksiin ja faktoihin, on toinen asia.

Mutta demokratiassa äänestäjillä on oikeus ajatella eri tavalla kuin valtaosa suomalaisista.

Ylimielisyys tai koko puolueen leimaaminen teuvohakkaraisten toilauksilla vain syventää juopaa erilaisesti ajattelevien välillä ja jyrkentää tunnepohjaisia kantoja.