Peurojen talviruokinta ja kyttäysjahti ovat kyttäyksen alla, mutta ne eivät ole yksin pahasta vaan myös hyvästä

Metsästysseurueet valmistautuvat hirvieläinten metsästyskauteen, joka alkaa jo ensi kuun alussa niin sanotulla vahtimismetsästyksellä.

Varsinainen hirven metsästysaika alkaa näillä alueilla lokakuun toisena lauantaina ja päättyy tammikuun puolivälissä. Valkohäntäpeuran varsinainen metsästysaika alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina ja päättyy helmikuun puolivälissä, mutta tiheän kannan alueella ja tunnettujen peurakolariteiden läheisyydessä suosituksena on aloittaa jahti heti kuun alusta.

Hirven pyyntilupien määrä on jatkanut laskuaan. Hirvikanta on puolittunut 20 vuoden aikana.

Peurajahti jatkuu puolestaan voimakkaana myös ensi kauden. Tavoitteena on edelleen pienentää valkohäntäpeurakantaa sen tiheimmillä esiintymisalueilla, joihin Etelä-Häme lukeutuu.

Suomen riistakeskus myönsi Etelä-Hämeen toimialueelle on myönnetty tälle kaudelle 1257 hirven ja 12 362 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Viime vuonna hirvilupia oli 1392 ja peuralupia 13 528.

Alueen hirvikanta on lähes tavoitteiden mukainen. Valkohäntäpeuroja on edelleen alueella niin paljon, että peurakolarivaara on teillämme suuri lähikuukausina varsinkin hämärän ja pimeän aikaan.

Jahdin onnistuminen näkyy jatkossa vähentyvinä riistaeläinonnettomuuksina.

Julkinen keskustelu on viime aikoina ryöpyttänyt peurojen talviruokintaa. Arvostelijoiden mukaan talviruokinta pitäisi lopettaa, jolloin ylitiheästä kannasta päästäisiin eroon. Kompleksiseen tilanteeseen löytyy harvoin yksinkertainen ratkaisu. Talviruokinta ei ole yksin pahasta vaan myös hyvästä.

Ruokintapaikat auttavat peuroja ja kauriita selviytymään mahdollisen kovan pakkastalven yli ilman nälkiintymistä.

Ilman ruokintaa tuhot maa- metsätaloudessa sekä puutarhoissa kasvaisivat.

Talviruokinta mahdollistaa samalla valikoivan kannanhoidollisen metsästyksen. Valtaosa saaliista ammutaan vahtimalla ruokintapaikoilta.

Ruokinnan määrää ja sen avulla tehtävää metsästystä pitää puntaroida ja kehittää, jos olosuhteet muuttuvat esimerkiksi talvien lauhtumisen myötä. Leutoina talvina ruokinta ei olekaan aivan välttämätöntä. Ruokintaa voi lisäksi rajoittaa vahvan kannan aikana.

Hyvin sijoitettuna ruokintapaikka voi pitää peurat pois liikenteen seasta.