Piikki puree koronaan päivä päivältä paremmin

Alkaneella kesäkuun ensimmäisellä viikolla Suomeen saatava 356 000 rokoteannoksen erä voi parhaimmillaan olla jo käänteentekevä kotirintaman taistelussa koronavirusta vastaan.

Kantahämäläisittäin keskussairaalan vakava tilanne on pysäyttävä esimerkki siitä, että epidemiassa voi tulla vielä yllätyksiä, joiden estämiseksi on edelleen syytä jatkaa tarpeellisia varotoimia.

Tartuntatautilain määräaikaiset säännökset ovat voimassa vuoden loppuun: ei kesä eikä edes syksy anna lupaa tinkimiseen hyvin tunnetuista hygieniavelvoitteista. Muun muassa maskinkäyttö on tarpeellista tietyissä tilanteissa vielä pitkään.

Helpotustakin saadaan. On mainiota, että suomalaiset voivat tavata toisiaan ulkona jo ilman tiukkoja turvavälejä ja erilaisia tapahtumiakin voidaan vähitellen järjestää.

Epidemian ja rajoitusten alueellisia vaiheita, tartuntalukuja ja ilmaantuvuutta on jouduttu tarkkailemaan syvään kyllästymiseen asti. Maanantaina THL:n ilmoittamia uusia tartuntoja oli 56, kun sunnuntain luku oli 63. Näin tartuntaluvuissa on palattu viime syyskesän tasolle. Tasan vuosi sitten eli 1. kesäkuuta 2020 tartuntoja ilmoitettiin koko maassa 26.

Yksi ratkaiseva ero viime vuoteen kuitenkin on: rokotukset. Ne ovat edenneet suunnitellusti. Vaikeuksia ja alueellista vaihtelua on ollut, mutta kokonaiskuva on ollut kaiken aikaa lohdullisen toiveikas.

Tähtäimessä on ollut, että kesän lopulla rokotesuojan on saanut 70 prosenttia suomalaisista, mikä merkitsisi laumasuojaa epidemiaa vastaan. Nykyisellä tahdilla tuo odotettu päivä on 30. heinäkuuta.

Nyt ensimmäisen rokotuksen on saanut noin 44 prosenttia väestöstä eli pian 2,5 miljoonaa suomalaista. Molemmat rokoteannokset saaneita on noin 9 prosenttia, eli lähes puoli miljoonaa. Paras tie pois koronasta ovat vastuulliset suomalaiset, jotka ottavat rokotuksen.

Nuoriin aikuisiin eli alle 30-vuotiaisiin siirryttäessä piikki puree sosiaalisesti aktiivisimpaan joukkoon, mikä tarkoittaa, että saadaan rutkasti lisää tehoa epidemian rajoittamiseen – ja toivottavasti pian jo tukahduttamiseen.