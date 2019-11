Pohjoismaiden välille kuuluvat vapaat rajat

Kanssakäyminen pohjoismaisten rajojen yli on jatkuvaa. Se pitää pysyä luontevana ja mutkattomana, koska se on ihmisten tavallista elämänmenoa.

Moni on tuijottanut rystyset valkoisina televisiosta pohjoismaisia rikossarjoja kuten ruotsalais-tanskalaista Siltaa. Totuus on tarinoita hyytävämpi.

Tanska patoaa rajatarkastuksilla eteläistä Ruotsia ja etenkin Malmön seutua riivaavaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Terrorismin uhka otetaan vakavasti – myös Norjassa.

Tanskalaiset ovat irtaantuneet pohjoismaisesta liberaalista maahanmuuttopolitiikasta Eurooppaa koetelleen pakolaiskriisin seurauksena. Nyt on kuitenkin kysymys ainakin pääosin eri asiasta, vaikka taustat ovat osin yhteneväiset.

Rikollisten yhteyksistä Ruotsin ja Tanskan ja myös Ruotsin ja Norjan välillä on näyttöä.

Elokuussa räjähti Kööpenhaminan veroviraston ulkopuolella ja iskusta pidätettiin kaksi ruotsalaista. Norjassa uusnatsien toiminnasta osoitetaan syyllisiä sormella Ruotsin rajan yli.

Kun poliitikot sättivät naapurimaiden kollegoitaan ja hankkivat hyvää omaatuntoa rajatarkastuksilla, mennään helpoimman kaavan mukaan. Tarkastukset eivät vedenpitävästi estä ensimmäistäkään murhaa tai terroritekoa.

Paljon olennaisempaa on viranomaisten yhteistyö, jonka pitää olla jatkuvaa ja saumatonta. Enimmäkseen Ruotsin asia on kuitenkin huolehtia omasta pesästään, missä kansankoti on onnistunut kiistatta huonosti.

Ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin perusasioista ja -arvoista, joista on jouduttu jo aivan liiaksi tinkimään vielä tärkeimmän arvon, turvallisuuden, vuoksi. Pakko on raskas opettaja.

Kanssakäyminen rajojen yli on jatkuvaa. Se pitää pysyä luontevana ja mutkattomana, koska se on tavallista elämänmenoa. Myös kuuluisa Juutinrauman silta on ihmisten päivittäistä työmatkaa.

Onko Malmö sittenkään kovin kaukana Suomesta?

Ei ole puhuttu ainakaan isoon ääneen Suomen rajavalvonnan tehostamisesta. Liikenne Suomen ja Ruotsin välillä on vilkasta, eikä Tanskan kokeman kaltaisia riskejä ole näköpiirissä. Tiedetään kuitenkin, että äärijärjestöillä, kuten Suomessa toimintakieltoon määrätyllä Pohjoismaisella vastarintaliikkeellä on – nimenä mukaisesti – pohjoismainen yhteys.