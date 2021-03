Poikkeusoloista päästävä pikaisesti eteenpäin

Tarjolla on ollut ja on edelleen vain vaikeita päätöksiä. Sekin on kylmä suomalainen totuus, että vetoomukset eivät ole tehonneet riittävästi. Nyt tähtäimessä on jo toinen kesä.

Maailmanlaajuinen covid-19-pandemia on koetellut suomalaisia runsaan vuoden. Kuten muuallakin, taudin leviämisessä on erilaisia vaiheita, joihin on ollut lähes mahdotonta varautua.

Suomi julistettiin historiallisella tavalla poikkeusoloihin viime vuoden keväällä, 16. maaliskuuta 2020 tilanteen vakavuuden paljastuttua.

Myös päivämäärä 1. maaliskuuta 2021 jää historiaan, nyt jo osin itseään toistavaan.

Taas ollaan poikkeusoloissa. Se ei kuitenkaan ole mikään rutiini-ilmoitus tai toteamus.

Muuntovirusten ilmaantuminen ja taudin aikaisempaa herkempi leviäminen olivat lopullinen syy, miksi valtioneuvosto ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekivät ikävän päätelmänsä.

Taaskaan ei vaihtoehdoksi käy mikään muu kuin sopeutuminen ja viranomaisohjeiden rauhallinen noudattaminen. Sitä nopeammin poikkeusoloista päästään, mikä olkoon kaikkien yhteinen tavoite.

Poikkeusolot eivät välttämättä merkitse valmiuslain käyttöönottoa kaikella voimallaan. Nyt se on kuitenkin mahdollista.

Aika-ajoin on ollut syytä epäillä Sanna Marinin (sd.) hallituksen koronastrategiaa ja sen toimivuutta. Tarjolla on ollut ja on edelleen vain vaikeita päätöksiä.

Poikkeusolot on mainittu strategiassa äärimmäiseksi keinoksi. Sen pitää olla kerran vielä -herätys, ei vain tavallisille suomalaisille, vaan myös viranomaisille, joilta ei kaivata nyt koronarajoituksia koskevia tulkintaerimielisyyksiä, joita pääministeri joutui maanantaina pyytelemään anteeksi.

Koronan nujertaminen on vielä kesken, niin kyllästyttävää ja väsyttävää kuin se onkin.

Tautia vastaan voidaan käyttää kaikkia tarpeellisia ja hyvin ikäviäkin keinoja: mahdollisesti myös ihmisten perusoikeuksiin puuttumista kuten liikkumisen rajoittamista. Sekin on kylmä suomalainen totuus, että vetoomukset eivät ole tehonneet riittävästi.

Viimekeväiset kokemukset rajoitusten tiukentamisesta olivat sikäli rohkaisevia, että niitä seurasi suhteellisen rauhallinen koronakesä. Nyt tähtäimessä on jo toinen kesä tai viimeistään sitä seuraava koronavapaa syksy.