Poikkeusolojen on syytäkin helpottaa

Poikkeuksellinen ja historiallinen koronakevät saapui Suomessa yhteen päätepisteeseensä maanantaina, kun hallitus päätti luopua valmiuslain soveltamisesta. Sille ei löytynyt enää laillisia perusteita maan nykyisessä Covid-19-tautitilanteessa.

Noin kolme kuukautta kestäneet poikkeusolot päättyivät puoliltaöin maanantain kääntyessä tiistaiksi.

Suomi otti valmiuslain käyttöön koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi maaliskuussa. Hallitus antoi valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.

Suomi on selvinnyt Covid-19-taudista lievemmin kuin aiemmin keväällä pelättiin.

Suomessa on useita maakuntia, joissa ei ole todettu viime viikkoina yhtään koronavirustartuntaa. Maanantaina sairaalahoidossa koko maassa oli 22 potilasta, joista tehohoidossa kolme. Kuolemia on raportoitu 326.

Valmiuslaki oli poikkeuksellisen järeä toimenpide. Se taisi herättää ihmiset toimimaan ohjeiden ja säännösten mukaan, mikä auttoi ehkäisemään koronaviruksen leviämistä. Voi olla, että muuten se olisi levinnyt väestössä paljon nyt tapahtunutta voimakkaammin.

Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä on työkalu, jonka käyttö on todella poikkeuksellista. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) arvioi, että kynnys ottaa laki uudelleen käyttöön on jatkossa entistä korkeampi.

Tästä voisi päätellä, että kevään kaltaisia poikkeusoloja Suomessa ei koeta hevin siinäkään tapauksessa, että pelätty koronavirusepidemian toinen aalto iskisi syksyllä tai myöhemmin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on toiveikas. Hänen mukaansa lähtökohtana on, ettei toista aaltoa tulisi.

Vielä ei kuitenkaan kannata huokaista helpotuksesta. Kuten uutiset maailmalta kertovat, koronavirusta ei ole vielä voitettu. Nähtäväksi jää, miten esimerkiksi hiljalleen lisääntyvä rajat ylittävä matkustaminen vaikuttaa. Rokotteen valmistumisestakaan ei ole mitään varmuutta.

Sairaanhoitopiiritkin ovat Suomessa varautuneet vielä tilanteen pahenemiseen, vaikka toimintoja on palautettu normaaliksi.

Kevät toimi poikkeuksellisena valmiusharjoituksena joka puolella Suomea. Kaikkialla selvittiin onneksi vähemmällä tehohoitokapasiteetilla kuin mihin oli varauduttu.