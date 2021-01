Poliitikkojen on voitava kulkea kansan parissa. Entisen pääministerin Juha Sipilän mukilointi voidaan nähdä vakavana varoitusmerkkinä.

Suomalaisia kansallisaarteita on turvallisuus, josta saavat nauttia kaikki. Turvallisuuteen kuuluu se, että poliitikot voivat kulkea rauhassa kansan parissa.

Ministeri bussissa tai presidentti pelaamassa pipolätkää ei ole Suomessa tavatonta, mutta kansainvälisesti kyllä.

Aarteesta on pidettävä kiinni. Hyvin monista syistä koventuva aika ja ilmapiiri vihapuheineen sekä valheineen tuovat uusia uhkia, joihin on osattava varautua. Hyväuskoisuus ei lyö leiville: Onko sisäinen turvallisuus pysyvää laatua? Terrorismin uhkaakin on pidetty enemmän ulkoisena kuin sisäisenä.

Kansanedustaja Juha Sipilä (kesk.) joutui väkivallan kohteeksi 7. tammikuuta suojatiellä eduskunnan lähellä. MTV:n haastattelussa Sipilä kertoi, että häntä ”lyötiin ihan kunnolla”.

Sipilän kohtaama hyökkäys vaikuttaa spontaanilta, eikä siihen ilmeisesti liittynyt etukäteissuunnittelua eikä epämääräisen palautteen antamista enempiä tarkoitusperiä.

Useat poliitikot ovat tuominneet teon. Eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan kansanedustajien fyysinen koskemattomuus on tärkeä osa uskottavaa demokratiaa. Näin on, vaikka tapauksen vuoksi ei pidäkään lähteä kovin pitkälle meneviin johtopäätöksiin.

Sipilän mukilointi voidaan nähdä vakavana varoitusmerkkinä, mutta ei ainakaan toistaiseksi – ja onneksi – varsinaisena poliittisena väkivaltana. Se on edelleen Suomessa hyvin harvinaista.

Poliitikkojen arvostus Suomessa ei ole kovin korkealla, eikä valitettavasti ihmisten keskinäinen kunnioituskaan.

Ilmapiiri on sosiaalisen median vaikutuksesta Suomessa koventunut ja kärjistynyt.

Sanallisesta vihapuheesta saattaa olla lyhyt matka tekoihin. Siksi eriasteisen, niin ajattelemattoman kuin tarkoituksellisen vihapuheen kitkeminen ja asiallinen yhteiskunnallinen keskustelu ovat koko ajan suuremmassa arvossa.

Sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.) sosiaalisessa mediassa uhannut mies tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa joulukuussa. Oikeus ilmaisi myös tärkeän huomion: vihapuhe ei nauti sananvapauden suojaa. Rikos on rikos, eikä muuksi muutu.