Pörssirytinän ajankohtaa mahdoton ennustaa

S-pankin ja Fimin päästrategi Lippo Suominen kommentoi torstaina, ettei kukaan voi tässä kohtaan enää väittää olevansa yllättänyt, että nähdyn kaltaista liikettä pörsseihin voisi tulla.

Suomisen mukaan takana on niin mieletön nousu, että jossakin kohtaa sen täytyy korjaantua.

No, aika vaisuksi se niin sanottu rytinä jäi. Alle prosentin heilahteluja ei voi vielä kutsua minkäänlaiseksi korjaukseksi.

Hermostuneisuutta markkinoilla kuitenkin on, sillä etenkin Yhdysvalloissa teknologiayhtiöillä on mennyt pörssissä kovaa. Samaan aikaan elvytysrahaa on loihdittu maailman suurimmilla markkinoilla ennätystahtiin.

Se kannattaa pitää mielessä, että pörssirytinän ajankohtaa on melkeinpä mahdoton ennustaa.

Helsingin Sanomien laskelmien mukaan kolmen suurimman työeläkeyhtiön ja työeläkelaitos Kevan hoitaman eläkevarallisuuden arvo oli pudonnut tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä noin kahdeksan miljardia euroa.

Koronakriisin aiheuttama pörssikurssien ja muun omaisuuden arvonlasku oli siis ollut paljon suurempi kuin kevään ja kesän huima pörssikurssien nousu.

Eläkeyhtiöiden matkassa miltei jokainen suomalainen on jollain tavalla. Arvonlaskuista huolimatta tilanne ei silti ole vielä huolestuttava.

Pelon ja ahneuden pörssimarkkinoilla taitaa ratkaista tänä vuonna se, saadaanko koronarokotetta aikaiseksi ja pääseekö talous elpymään.

Tätä ennen kukin strategi voi vuorollaan ennustaa, mitä ensi viikolla on luvassa.

Nordean laskelmissa edessä positiivista kehitystä: finanssijätti nosti osakkeet ylipainoon.

OP on varovaisempi, vaikka sen mukaan suomalaisyhtiöiden tuloskausi muodostui selvästi odotuksia paremmaksi.

Yhtiöiden liikevaihtojen lasku jäi pelättyä pienemmäksi, mutta odotuksia voimakkaammin laskeneet kulut johtivat myönteisiin tulosyllätyksiin.

Jonkinlainen ennätys on, jos poikkeuksellisen vuoden sijoitustuotot kääntyvät lopulta plussalle.

Sekin on kuitenkin mahdollista.