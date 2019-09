Postin palkkakiista karkaa kaikista käsistä

Poliitikkojen on ylipäätään viisainta olla ottamatta suoraan kantaa valtionyritysten johtamiseen, mutta tässä tapauksessa kiusaus on ollut ylivoimainen.

Viikko sitten Postin palkkakiistan piti olla jo ratkeamassa, kun Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU keskeytti työtaistelutoimensa omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) puututtua asiaan.

Paateron keskeinen viesti oli sellainen, että asiasta on vielä neuvoteltava ja työntekijäpuolta aidosti kuunneltava. Neuvottelut eivät olleet ehtineet edes alkaa, kun pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi viikonloppuna Ylen Ykkösaamussa, ettei hänen hallituksensa hyväksy Postin työntekijöiden palkanalennuksia.

Jyrkkä ei-linja sopii ehkä ay-johtajalle, mutta ei ollenkaan pääministerille varsinkaan avoimessa kiistatilanteessa.

Pääministeri kaventaa Postin johdon, mutta sen lisäksi myös oman hallituksensa omistajaohjausministerin toimintamahdollisuuksia.

Kiista ei olekaan ratkeamassa, vaan saa uusia kierroksia – ja näyttää olevan karkaamassa pahasti kaikista käsistä – ainakin Rinteen hallituksen.

Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että palkanalennus koskeekin paljon laajempaa työntekijäjoukkoa kuin tähän asti on puhuttu.

Kysymys ei olekaan “vain” 700 lajittelijan siirtämistä halvemman työehtosopimuksen piiriin, vaan palkanalennukset koskevat lehden tietojen mukaan 8 000 työntekijää Postin yhteensä 22 000:sta.

Avoimuus on loistanut poissaolollaan Postin palkkakiistassa. Yleinen keskustelu on ollut mahdotonta, kun Posti ja ilmeisesti maan hallituskin on pantannut aivan olennaisia tietoja.

Poliitikkojen on ylipäätään viisainta olla ottamatta suoraan kantaa valtionyritysten johtamiseen, mutta tässä tapauksessa kiusaus on ollut ylivoimainen. Vähintäänkin olisi kuitenkin ymmärrettävä kannanottojen rajat.

Mitä tekee pääministeri Antti Rinne? Hän ottaa esille työntekijöille mahdollisesti maksettavan kipurahan, rahallisen ja “tuntuvan” kertakorvauksen (HS 11.9.).

Ennakkotapauksen luonteen nyt mahdollisesti saava kaupankäyntiehdotus ei palvele ketään – ehkä vähiten palkanalennuksen kohteeksi joutuvia postilaisia. Kertakorvaukset sopivat huonosti työelämään, jossa kohtuullinen palkka on korvaus tehdystä työstä.