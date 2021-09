Punavihreä hallitus tulee suosineeksi suurituloisia sähköautoiluun siirtymisessä

Enemmistö maksaa autoilustaan aina vain enemmän. Kansalaisia houkutellaan monelta taholta siirtymään sähköautoiluun. He, joilla on vähiten varaa, maksavat raskaimmin.

Suomi pyrkii pontevasti päästötavoitteisiinsa. Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti poistaa autoveron sähköautoilta. Lokakuun alun muutosta on luonnehdittu historialliseksi. Sitä se onkin, mutta myös siinä mielessä, että todennäköisesti koskaan aikaisemmin ei punavihreä hallitus ole tehnyt näin suurituloisia suosivaa veropäätöstä.

Tarkoitus on tietenkin yhteinen eli ilmaston hyvä ja sillä on hintansa. Ilmastonmuutoksen voima on suuri kuin tsunamin, se kääntää jopa poliittisia mannerlaattoja: kuka on kenenkin asialla väkisin lisättävän sähköautoilun Suomessa.

Täyssähköauton keskimääräinen hinta on ollut jopa noin 55 000 euroa. Se on iso summa. Sähköauton hankintaa voivat edes harkita suurituloiset ja sellaiset, joiden taloudellinen tilanne muutoin sallii huomattavan sijoituksen autoiluun, velkarahalla tai omalla.

Sähköautoilun lisääntymisessä näkyy suomalaisten vauraus, joka ei ole ollut koronan aikana vähenemään päin vaan nimenomaan päinvastoin.

Keskimääräinen sähköauton kertaluonteinen autovero on ollut noin 1 500 euroa. Lokakuun alusta sitä ei tarvitse maksaa ja lisäksi jatkuu sähköautojen hankintatuki.

Autoalalla päätöksen vaikutusta on luonnehdittu psykologiseksi. Vaikutukset ovat vastaavia eli osin arvaamattomia myös silloin, kun puhutaan polttomoottoriautoilua uhkaavasta synkeästä lopusta ja tekniikan kehittymisestä.

Kansalaisia houkutellaan monelta suunnalta siirtymään sähköautoiluun. Autoteollisuus julistaa kilpaa ilmaston ilosanomaa. Tarvitaan kuitenkin lisää kierroksia, jotta tavoitteisiin päästäisiin.

Suomen jakautuminen autoilussa kahtia sen kuin jatkuu. Bensiinin, ja erityisesti dieselin hinta on kiristetty jo sietämättömäksi, ja dieselautoilua rasittaa edelleen raskas käyttövoimavero. Fossiilisilla polttoaineilla yhä autoileva enemmistö maksaa autoilustaan aina vain enemmän. Lisäksi he, joilla on vähiten varaa, maksavat raskaimmin. Kenenkään ei tarvitse tuntea itseään ilmastorikolliseksi, vaikka asennekampanjaakin käydään.

Sähköautoilu on tulevaisuutta. Kyllä, mutta ei ollenkaan yksiselitteistä.