Putinin pokka pitää enää vain vaivoin – Erdogan on vienyt kaksilla korteilla pelaamisen huippuunsa

Yhdysvaltain hallinto viljeli vuosituhannen vaihteessa etenkin presidentti George W. Bushin aikana roistovaltion käsitettä. Vasta Venäjän presidentti Vladimir Putin on vienyt käsitteen varsinaisiin merkityksiinsä. Hyökkäys Ukrainaan on rikos, jota Putinin seuraajienkin on erittäin vaikea sovittaa. Roistopresidentti Putin tapasi tiistaina Iranin pääkaupungissa Teheranissa isäntämaan Ali Khamenein ja Turkin Recep Tayyip Erdoganin. Jos kolmikkoon lisää neljänneksi Syyrian Bashar...