Puutalot tärkeä osa kaunista Hämeenlinnan kaupunkikuvaa – Mikään järki ei enää salli vanhan ja arvokkaan purkamista

Hämeenlinnan kaupunki on myymässä kaksi ruutukaavakeskustassa omistamaansa vanhaa hirsirakennusta. Lisäksi kaupungissa on edelleen herättänyt keskustelua Lukiokadulla keskeisellä paikalla kirjaston vieressä sijaitsevan Palanderin talon korttelin kohtalo.

Parhaillaan remontoitava varsinainen Palanderin talo säilyy kotimuseokäytössä, mutta kansalaisadressillakin kulttuurikäytössä säilytettäväksi haluttu käsityötalo Villa Waski piharakennuksineen on tulossa myyntiin.

Mitä väliä on parilla vanhalla ja osin pahoja vesivahinkoja kärsineellä puutalolla? Paljonkin.

On täysin ymmärrettävää, että kaupunkikuvaan keskeisesti kuuluvien rakennusten siirtyminen muuhun kuin kaupungin omistukseen herättää huolen niiden säilymisestä, toivottavasti kuitenkin täysin turhaan.

Kaupunki käyttäköön niin myyjän oikeutta kuin kaavoittajan valtaakin. Pikemminkin päällimmäiseksi ongelmaksi noussee ostajien löytyminen. Rakennusten sijainti on loistava. Niiden kunnostaminen uuteen käyttöön vaatii kuitenkin sitoutumista ja rahaa. Mahdollisista asunnoistakin voi ennakoida hulppean hintaisia.

Onneksi on jo itsestään selvää, että kauniilla vanhoilla taloilla on muitakin arvoja kuin vain rakennuspaikan hinta. Mikään järki ei enää salli vanhan ja arvokkaan purkamista, mikäli sen vain suinkin on kunnostettavissa käyttöön ja historiaa kunnioittavaan asuun.

Niin kaupungin omasta päiväkotikäytöstä lopullisesti poistuvat Birger Jaarlin kadun kuin Lukiokadunkin puutalot kuuluvat Hämeenlinnan vanhaan rakennuskantaan, josta on jäljellä vain rippeitä.

Hämeenlinnan ruutukaavakeskusta näyttäisi tyystin toiselta, jos pääosin 1950-luvulta 1970-luvulle jatkuneessa purkuvimmassa ei olisi tuhottu pahoin vanhaa keskustaa. Tuolloin ei “kehityksen” tieltä hävitetty vain puurakennuksia, vaan myös useita komeita 1900-luvun alun jugend-kivitaloja.

Muistoja, vain muistoja, vanhasta kaupunkikuvasta on säilynyt muun muassa Hämeenlinnan kaupunginmuseon valokuvakokoelmissa.

Tästä ajasta, 2020-luvulta tarkasteltuna ei voi käsittää läheskään kaikkia purkupäätöksiä, mutta ymmärrettävät perusteensa niillä on omana aikanaan ollut. Kaupungin piti kasvaa, mikä vaati aikaisempaa paljon tehokkaampaa liiketila- ja asuntorakentamista. Toki omistajien ja rakentajien haalima raha ja päättäjien kehityshalukin ratkaisivat. Hämeenlinna menetti ison osan omaleimaisuuttaan. Siksi nyt on pidettävä kiinni siitä mitä on jäljellä, mutta luotava myös rohkeasti uutta Hämeenlinnaa. Kaikkien aikojen päättäjät jättävät omat kädenjälkensä.