Pyöräily kaipaa baanaa ja aitoa asennemuutosta

Pyöräily on ollut myös ennen koronaa tavattomassa nosteessa. Pyöräily on aivan oikeaa liikennöintiä ja pyöräilijät yrityksille maksavia asiakkaita – ja kaupungille veronmaksajia.

Hämeenlinna valittiin vuonna 2009 vuoden pyöräilykunnaksi – monien pyöräilyn harrastajien isoksi ihmeeksi. Kunniamaininta tuli ainakin osittain aiheetta, eikä sille ole saatu läheskään riittävästi lisää katetta myöskään kuluneiden runsaan kymmenen vuoden aikana.

Kuluneenkin kesän parhaasta pyöräilyteosta Hämeenlinnan seudulla vastasi Suomen valtio, eli ely-keskus: 10-tien ja Harvialantien varressa aina Turenkiin saakka kulkevan väylän asvaltoinnista. Baana on nyt jopa Suomen parhaita.

On ollut paljon puhetta, lähes toteuttamista vaille valmiita suunnitelmia ja ohjelmia, lupauksia sekä ennen kaikkea kasa toteutumattomia toiveita.

Hämeenlinnan keskusta on kaiken jälkeenkin edelleen pahassa pyöräilypaitsiossa. Luonnon ja rakennetun ympäristön olosuhteet ovat vanhassa ruutukaavassa hankalat, mutta eivät mahdottomat.

Enemmän kuin odotettu keskustan pohjois–etelä-suuntainen pyöräilyväylä on tarkoitus vihdoin rakentaa vuosina 2021–2022. Viimeksi väylä on jumittanut täysin keinotekoiseen tapaan keskitettyyn pysäköintiratkaisuun eli toriparkkiin. Nyt kun sitä ei tule, on vihdoin aika palata ajanmukaisempaan: pyöräilyn mahdollistamiseen Hämeenlinnan keskustassa.

Katujen varsilla pitää olla tilaa myös pyöräilylle, ei vain autojen pysäköinnille. Maailmalta on asiasta valtavasti esimerkkejä, joista voi ottaa mallia.

Pyöräily on ollut jo jonkin aikaa – ja myös ennen koronaa – tavattomassa nosteessa. Ulkoliikunta on paitsi terveellistä, niin myös erittäin turvallista ja tietysti hyväksi ilmastolle. Lisäksi muun muassa sähköavusteinen pyöräily avaa aivan uusia mahdollisuuksia työmatka- ja muuhun hyötypyöräilyyn.

Kaupungin kehittämishankkeet ja samalla keskustelunaiheet ovat liittyneet syvään kyllästymiseen saakka autoiluun ja pysäköintiin.

Mahdollisimman monet pendelöitsijätkin voisivat hypätä pyörän selkään, kun Pöölistä on tarjolla turvallista säilytystilaakin sille mahdollisesti kalliille ja myös rakkaalle fillarille.