Raamattu on poistunut oikeussalista ja hyvä niin – Nyt voi Päivi Räsästä koskenut mielipidemyrsky rauhoittua

Jo pelkän riihimäkeläisen kansanedustajan Päivi Räsänen (kd.) nimen mainitseminen nostaa mielipiteitä.

Kun Räsänen on ollut syytteessä homoseksuaalisuutta koskeneista julkisista lausunnoistaan, on syvien tuntojen virta tulvinut jopa valtoimenaan yli.

Oikeus on puhunut ja lopputulos on iso helpotus ja suunnaton suvanto niin Räsäselle kuin hänen tukijoilleenkin: Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Nyt voi mielipidemyrsky rauhoittua. Maailmassa on muitakin murheita.

Päivi Räsäsen ei ole syyllistynyt rikokseen. Käräjäoikeus piti kuitenkin osaa hänen syytteissä mainituista lausumistaan homoseksuaaleja loukkaavina. Käräjäoikeus myös huomautti ilmeisen tarpeellisesti, etteivät uskonnonvapaus ja sananvapaus ole rajoittamattomia.

Olennainen on käräjäoikeuden ilmaisu, jonka mukaan Räsäsen lausumissa ei ollut kysymys “vakavuudeltaan sananvapauden suojan ulkopuolella olevasta vihapuheesta”.

Nyt ei kuitenkaan ole saatu suurta sananvapauden voittoa, vaan käyty lähinnä rajanvetoa ja saatu muistutus siitä, miten kaikki asiat ja perustelut eivät varsinaisesti kuulu lakitupaan.

Sananvapaudella ei voi perustella mitä tahansa, ei myöskään uskonnollisissa julkaisuissa tai mielipiteissä. Viisautta on pitää uskon asiat uskon asioina, maalliset maallisina ja ennen kaikkea: olla tuomitsematta ja myös loukkaamatta ketään millään perusteella. Ihmisarvo on poisottamaton.

Päivi Räsäsellä on ollut mukanaan Raamattu oikeussalissa, vaikka hän lainsäätäjänä hyvin tietää, ettei käräjillä päätetä asioista millään muulla perusteella kuin Suomen lainsäädännön mukaan.

Raamatuntulkinta kuuluu teologian piiriin, ei juridiikkaan. Nyt asiat menivät välillä pahastikin sekaisin, tai ainakin siltä näytti.

Ei kannata edes arvailla, miten käräjäpäätös vaikuttaa jatkossa seksuaalista yhdenvertaisuutta koskevaan yleiseen ilmapiiriin ja keskusteluun, jos mitenkään. Ääripäät eivät kohtaa, mutta mitä tapahtuu siinä välillä?

Maailma muuttuu toivottavasti edes joissakin asioissa parempaan eli suvaitsevaisempaan suuntaan.