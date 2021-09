Rajoituksista päästään toivon mukaan jo eroon

Edelleen odotetaan varsinaista H-hetkeä, täydellistä tapahtumavapautta. Silloin pitää yleisön äänestää jaloillaan ja kansoittaa katsomot. Se on parasta hoitoa tapahtuma-alalle.

Koronan kuristusote on onneksi hellittämässä, Sanna Marinin (sd.) hallituksen uusimman suunnitelman eli strategian mukaan vaiheittain, mutta kuitenkin. Jos kaiken aikaa on peräänkuulutettu kärsivällisyyttä, niin siihen on syytä nytkin.

Epätavanomaisesta on ehtinyt tulla monin tavoin tavanomaista, myös siitä, että poliitikot ja viranomaiset joutuvat kaiken aikaa tarkentamaan voimassa olevia ohjeita sekä lainsäädäntöä. Tavallisten kansalaisten – ja tietoa välittävän mediankin – on ollut vaikea pysyä perillä, mitkä asiat ovat vaativat lainsäädännön usein raskasliikkeisiä muutoksia.

Viranomaispäätösten sekavuudelta ja epäjohdonmukaisuuksilta ei ole valitettavasti voitu välttyä. Näin on käynyt esimerkiksi ravintolarajoituksissa ja yksin siitäkin syystä, että ne ovat poikenneet alueittain sen mukaan, missä vaiheessa epidemia missäkin on.

Ravintoloille raotettiin vihdoin torstaina taas hieman kiihkeästi odotettujen normaaliaikojen ovea. Kiihtymisvaiheeseen kuuluvassa Kanta-Hämeessä anniskelu on eilisestä alkaen sallittu kello yhteen yöllä ja ravintolat saavat olla auki kello kahteen. Se on taas askel oikeaan suuntaan.

Niinkin yksinkertaiselta vaikuttava asia kuin kysymys turvaväleistä – eli lähikontaktien välttämisestä – on ollut pitkälle lainsäädännöllinen. Torstaina eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta näytti vihreää valoa kahden metrin turvavälin poistamiselle tartuntatautilaista.

Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) arvioi, että eduskunta voi hyväksyä lain ensi viikolla (Yle 16.9.).

Uudellamaalla, vaikka se leviämisaluetta edelleen onkin, on sikäläisen aluehallintoviraston päätöksellä jo käytännössä luovuttu turvavälivaatimuksesta. Lipunmyyntiä tapahtumiin ja muun muassa teattereihin on voitu lisätä, mutta edelleen odotetaan varsinaista H-hetkeä, täydellistä tapahtumavapautta.

Silloin pitää yleisön äänestää jaloillaan ja kansoittaa katsomot. Se on parasta hoitoa tapahtuma-alalle, joka pääsee suunnittelemaan myös tulevaisuuttaan uudelta, vihdoin ennustettavalta pohjalta.