Rajoitusten purkaminen piristää matkailua

Hallitus on oikealla tiellä purkaessaan matkustusrajoituksia maltillisesti. Rajojen avaaminen piristää paitsi Finnairia, myös matkakuumeesta kärsineitä.

Suomi avaa rajansa matkailijoille maanantaina lähes neljän kuukauden tauon jälkeen.

Tämä tarkoittaa paitsi maailman osittaista avautumista suomalaisille, myös sitä, että turistit ovat jälleen tervetulleita Suomeen niistä maista, joissa epidemiatilanteen katsotaan olevan hallinnassa.

Nyt listalle päässeet maat ovat käytännössä Euroopan maita, tosin esimerkiksi länsinaapurin suuntaan rajat pidetään yhä kiinni.

Ratkaisu on tässä tilanteessa oikea, vaikka päätös on ruotsalaisia harmittanutkin. Turhaa riskien ottamista on vältettävä.

Kauppalehden (10.7.) tietojen mukaan erityisesti Suomeen mielivät saksalaiset ruopivat jo kotimaassaan lähtökuopissa.

Kaukokaipuu näyttää olevan myös suomalaisilla kova, sillä esimerkiksi TUI:n ensimmäiset Kreikan-matkat myytiin hetkessä loppuun.

Pääasiassa Länsi-Euroopasta Suomeen saapuvien matkailijoiden odotetaan paitsi tuovan kaivattua piristystä suomalaisille matkailuyrityksille, myös täyttävän jo vähiin käyneet vuokramökit.

Kesämökeistä onkin ollut tänä kesänä poikkeuksellisen kova kysyntä.

STT:n Maanmittauslaitokselta saamat tilastot kertoivat aiemmin viikolla, että Suomen kymmenessä suurimmassa mökkikunnassa tehtiin ensimmäisen puolen vuoden aikana 34 prosenttia enemmän mökkikauppoja kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Hämeenlinna lukeutuu mökkipaikkakuntien kärkikymmenikköön.

Moni mökinomistaja on haistanut tänä suvena tienausmahdollisuuden ja laittanut oman loma-asuntonsa ensimmäistä kertaa vuokralle.

Matkustusrajoitusten purkaminen on valtava helpotus paitsi matkailuyrityksille, myös taloudelliseen kurimukseen ajautuneelle Finnairille.

Tällä hetkellä Finnair lentää vain noin neljäsosan tavallisesta määrästään. Yhtiö on kuitenkin ilmoittanut lisäävänsä lentojen määrää asteittain kohti syksyä.

Hallitus on ilmoittanut, että epidemiatilanteen salliessa rajoituksia koskevia päätöksiä pohditaan uudelleen kahden viikon kuluttua.

Toivottavaa on, että matkustuksen vapautuminen ei jää vain kesälomakauden ilmiöksi.