Rauhalla on nyt ohut uusi mahdollisuus – Sauli Niinistölle rakentui välittäjän roolia

Nyt on saatu jonkinlaisen suora yhteys presidentti Putiniin. Tulitauko, jonka puolesta presidentti Sauli Niinistö Putiniin perjantaina voimakkaasti vetosi, on saatava aikaan pikaisesti

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin yhteydenpidolla on pitkä perinne. Keskustelut ovat jatkuneet Niinistön vuonna 2012 alkaneelta ensimmäiseltä kaudelta asti.

Perjantaina panokset olivat kovat. Kyseessä oli, ei enempää eikä vähempää kuin maailmanrauha, jonka Ukrainan sota eskaloituessaan vaarantaisi.

Suomen presidentti ei koskaan ole ollut lähellekään vastaavassa roolissa, järjen päättäväisenä äänenä sodan järjettömän melskeen valloille päästäneen valtiojohtajan luurissa.

Keskustelun tarkasta sisällöstä ei kenties koskaan saada kaikkia tietoja. Rauhalla on nyt kuitenkin ohut uusi mahdollisuus.

Niinistölle rakentui perjantaina välittäjän roolia. Hän oli puhelinyhteydessä myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa ja “toi esiin Zelenskyin valmiuden keskustella suoraan presidentti Putinin kanssa”, luonnehti tasavallan presidentin kanslia.

Keskinäinen luottamus on vielä hyvin kaukana, monen mielestä se on jo mennyttä. Vihanpito on julmaa, se syö luottamuksen ja samalla pohjaa tulevaisuuden rakentamiselta.

Ukrainan läntisten osien joutuminen venäläishyökkäyksen kohteeksi kertoo synkkää kieltään. Tulitauko, jonka puolesta Niinistö Putiniin perjantaina voimakkaasti vetosi, on saatava aikaan pikaisesti.

Venäjä valtasi Krimin Ukrainalta vuonna 2014. Sauli Niinistö oli jo silloin aktiivinen ja tapasi kriisin keskellä osapuolten presidentit. Hän on muun muassa vajaa vuosi sitten esittänyt Putinille vakavan huolensa tilanteen kärjistymisestä Ukrainan rajalla. Samaa työtä on jatkettava. Kyseessä on myös Suomen turvallisuus.

Niinistö on suhtautunut vaivautuneesti arvoihin, joiden mukaan hän on länsimaiden “Putin-kuiskaaja”. Saksalaisen Der Spiegel -lehden haastattelussa hän sanoi helmikuussa: “En edes tiedä, kuinka hyvin ymmärrän häntä. Mutta yritän. Kuten me kaikki yritämme.” Yrittäminenkin on muuttunut hyvin vaikeaksi, ellei mahdottomaksi.

Nyt on saatu edes jonkinlaisen suora yhteys presidentti Putiniin. Yhteydenpitoa on jatkettava. Luuria ei pidä lyödä korvaan.