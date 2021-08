Ravintola-alalla on itsetutkiskelun paikka – Alan ammattilaisista viidennes on hakeutunut pysyvästi muihin hommiin, kun työolot ovat surkeat

Jos työtunnit eivät riitä, on vaikea tulla toimeen. Huonot työolot ajavat myös muihin töihin. Ravintola-alan ammattilaisista viidennes on hakeutunut pysyvästi muihin hommiin.

Hotelli- ja ravintola-alalla podetaan työvoimapulaa. Useat alan yrittäjät ovat avautuneet asiasta kevään ja kesän aikana myös Kanta-Hämeessä.

Se on näkynyt myös paikallisissa hotelleissa ja ravintoloissa. Palvelutasoa on jouduttu laskemaan, aukioloaikoja supistamaan, kun sopivia työntekijöitä ei ole löytynyt. Lisäkierrettä on tullut alan koronarajoituksista, kun yrittäjät eivät ole uskaltaneet rekrytoida niin paljon väkeä kuin olisi pitänyt.

Taustalla on pitkään jatkunut koronapandemia, jolloin ravintola-alalla työntekijöitä lomautettiin sankoin joukoin. Alasta tuli kerralla epävarma.

Eri arvioiden mukaan työvoimasta katosi viidennes, kun moni etsi uutta työtä uudelta toimialalta ja huomasi, että saman rahan saa muualta ja paremmilla työehdoilla – ei välttämättä tarvitse valvoa myöhään ja palvella humalaisia ihmisiä.

Viimeisimmät uutiset alalta ovat pikaruokaketjuista, jotka hakevat satoja työntekijöitä tv-mainoksin.

Samaan aikaan työntekijät ovat kertoneet pikaruokaketjujen huonosta ja ala-arvoisesta toimintakulttuurista. Töitä joudutaan välillä tekemään tauotta ja huonoissa olosuhteissa. Tehdyt tunnit ja maksetut tunnit eivät kohtaa. Moni syyttääkin esimerkiksi Hesburgeria nuorten työntekijöiden hyväksikäytöstä (Yle 26.8.)

Hotelli- ja ravintola-alalla on itsetutkiskelun paikka. Miten ala saataisiin jälleen vetovoimaiseksi?

Yksi ratkaisu olisi avoimesti puhua alan palkkauksesta. Alalla perinteisesti tehdään paljon tuntitöitä. Jos tunteja ei ole riittävästi, ei myöskään toimeentulo riitä. Kokoaikaisuuden lisääminen olisi yksi mahdollisuus tarjota työntekijälle varma toimeentulo.

Ravintola-ala koetaan myös kuormittavaksi sekä fyysisesti että henkisesti. Kunnon perehdyttämisellä ja työehdoista kiinni pitämisellä on merkitystä työssä viihtymiselle.

Harvoin keskusteluun nostetaan alan etenemismahdollisuudet. Jos on haluja edetä uralla, ravintolat tarjoavat siihen mahdollisuuden. Muuttuvassa maailmassa töitä voi tehdä missä vain erityylissä paikoissa erikoistuen.