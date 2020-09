Riihen tulokset mittaavat hallituksen kyvyt

Keskustan uudella puheenjohtajalla Annika Saarikolla on erittäin iso tarve löytää yhteistyön juoni Sanna Marinin kanssa. Heidän välillään ratkeaa hallituksen lähitulevaisuus.

Sanna Marinin (sd.) hallitus sai tänään jatkuvassa budjettiriihessään sitä, mitä edellisen pääministerin Antti Rinteen (sd.) johdolla tilasi. Hallitusohjelma julistaa, että työllisyys paranee 30 000 työntekijällä.

Lupaus lepäsi lähinnä tyhjän päällä. Silloin ei ollut olemassa minkäänlaista käsitystä, eikä harmaata aavistustakaan millaiseen turbulenssiin talous syöksyy covid-19-pandemian mukana.

Nyt on, ja toistaiseksi Marinin hallituksen työ on ollut monin tavoin onnistunutta. Tulokset mittaa kuitenkin vasta aika ja osittain menossa olevan budjettiriihen tulokset.

Työllisyyslupaus oli poliittinen. Kun hallitus lipsuu, sen luottamus joutuu muutoinkin vaakalaudalle. Se taas tarkoittaa, että pääasiallinen huomio kiinnittyy eläkeputken kaltaiseen kiistaan, joka ei lopultakaan käännä Suomen talouden eikä työllisyyden kokonaiskuvaa.

Osin ideologisten kiistakysymysten kiila repii hallituskumppaneita, tässä tapauksessa keskustaa erilleen SDP:stä, eläkeputkea puolustavasta vasemmistosta sekä turpeenpolttoa kavahtavista vihreistä.

Keskustan uudella puheenjohtajalla Annika Saarikolla on kuitenkin erittäin iso tarve löytää yhteistyön juoni Sanna Marinin kanssa. Heidän välillään ratkeaa hallituksen lähitulevaisuus. Liima on siinä, ettei kumppaneilla ole vähäisintäkään halua uusiin vaaleihin. Asiat on saatava sellaiseen järjestykseen kuin ne ovat saatavissa.

Suomen Pankki esitti maanantaina budjettiriihen eväiksi omat arvionsa. Suomen talouden taantuma on jäämässä pienemmäksi kuin aikaisemmin pelättiin. Siihen ilosanoma jääkin.

Talous toipuu, mutta hitaasti, ja hyvin paljon on yksityisen kulutuksen varassa. Vientikaupan näkymät pysyvät heikkoina, kun epävarmuus jatkuu.

Nousu koronan kurimuksesta kestää pitkään. Maalis-heinäkuussa työllisten määrä oli keskimäärin 60 000 pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Sanna Marinin hallituksen tavoite elvyttää taloutta ja työllisyyttä on tietysti täysin oikea. On kuitenkin muistettava, millä rahalla se tehdään. Valtion velanotto pysyy ja pahenee.