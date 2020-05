Riskiryhmiä on yhä tarpeen suojella

Kysymys on ihmisten suojautumisesta ja suojelemisesta vakavalta sairaudelta, epäsuorasti myös ikäihmisten nauttimasta ansaitusta arvostuksesta, ei suinkaan sen puutteesta.

Sanna Marinin (sd.) hallituksella ei ollut mahdollisuuksia lieventää antamiaan yleisiä toimintaohjeita Covid-19-taudin riskiryhmien, kuten yli 70-vuotiaiden suojelemiseksi.

Tämän koki moni ikäihminen pettymykseksi, mikä on täysin ymmärrettävää.

Hallitukselta odotettiin viestiä, että pahin olisi jo ohi. Valitettavasti pandemia kuitenkin jatkuu.

Selkeimmätkin toimintaohjeet ovat – vain ohjeita, jotka on pystyttävä tulkitsemaan omaan ja lähipiirin elämäntilanteeseen sopiviksi.

Sääntö-Suomesta on usein vitsailtu, mutta nyt on tultu sen vakavan puolen äärelle. Ei voi olla yhtä rautalankamallia, jonka mukaan jokainen voisi toimia.

Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

Muistutus omasta vastuusta on erinomaisen selvä. Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja. Hallitus mainitsee yli 70-vuotiaat erikseen. Pitkälti sama, kuten turvavälit ja hyvä käsihygienia koskevat kuitenkin kaikkia muitakin.

Kysymys on ihmisten suojautumisesta ja suojelemisesta vakavalta sairaudelta, epäsuorasti myös ikäihmisten nauttimasta ansaitusta arvostuksesta, ei suinkaan sen puutteesta. Kenenkään ei tosiaankaan tarvitse vasten tahtoaan täysin eristäytyä.

Ihmisten hätääntyneitä viestejä on silti osattava kuunnella.

Rajoitukset ovat pakottaneet omaksumaan uusia tapoja ja toimintoja sekä myös erotelleet kansalaisia keskenään eriarvoiseen asemaan. Tämä kaikki on tapahtunut kiistatta hyvän tarkoituksen kääntöpuolena, yhteisenä sopeutumisena.

Vierailurajoitukset hoivakodeissa jäivät voimaan. Hallitus linjaa, että ”hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi”. On pidettävä huolta, että linjaus toteutuu aidosti käytännössä.

Suurin hätä on niillä, joiden ääni ei kuulu missään – ei myöskään normaaliaikana. Yksinäisyys on ikääntyneiden keskuudessa jäytävä ongelma. Nyt se on vaarassa vain korostua, mikä ansaitsee oman vakavan huomionsa.