Rokotuksista on saatava kaikki teho tautia vastaan

Päätöksiä on osattava edelleen tehdä hyvinkin kovissa ristipaineissa. Mikään ei miellytä kaikkia, mutta se ei voi olla etenkään poikkeusoloissa päätöksenteon tarkoitus.

Suomalaisiin on piikitetty näinä päivinä miljoona koronarokotetta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keskiviikkoinen kaikkien annosten rokotusluku oli 981 534.

Rokotukset ovat edenneet, osin eritahtisesti maan eri osissa, mutta kuitenkin. Kaiken aikaa lähenee se tilanne, kun covid-19-tauti talttuu, joskin tuskallisen hitaasti.

Rajoitusten ja kärsivällisen varotoimien noudattamisen lisäksi on keskityttävä olennaiseen: rokotuksista pitää ottaa irti paras mahdollinen teho tautia vastaan ja kaikkien turvaksi.

Alkuperäinen rokotusjärjestys on ollut harkittu. Sen perusteet ovat olleet laajasti hyväksyttyjä. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa mikään päätös ei miellytä kaikkia, mutta se ei voi olla etenkään poikkeusoloissa päätöksenteon tarkoitus.

Virusmuunnosten ilmaantuminen ja pahimpien tautipesäkkeiden keskittyminen rajallisille alueille on vahva peruste keskittää rokotuksia sinne, missä tauti jyllää eniten. Toki koronarokotuksia on jatkettava mahdollisimman tehokkaasti myös muualla maassa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenmanin keskiviikkoinen lausunto selvensi keskustelua: rokotusten alueellinen keskittäminen ei riko kansalaisten yhdenvertaisuutta, ”jos sillä voidaan paremmin suojella väestön terveyttä ja elämää”.

Hämmennystä ovat lisänneet suunnalta jos toiseltakin tulleet vaatimukset mitä erilaisimpien ammatti- ja kansalaisryhmien oikeudesta päästä rokotuksissa ohituskaistalle. Tämä peli olisi pitänyt viheltää poikki jo ennen sen alkamista. Politisoituminen on entisestään vääristänyt keskustelua.

Koronakriisissä on päätöksiä osattava edelleen tehdä hyvinkin kovissa ristipaineissa, minkä Sanna Marinin (sd.) hallitus on kokenut nahoissaan.

Koronapandemia on ollut sopeutumista uusiin, jopa ennalta arvaamattomiin asioihin. Päättäjien tehtävä on päättää ja asiantuntijoiden on annettava heille parasta ja tarkentuvaa tietoa. Tavallisille ihmisille jää rajoitusten ja varotoimien noudattaminen sekä edelleen vielä pitkään hyvin monissa tapauksissa kärsivällinen rokotusvuoron odottaminen.