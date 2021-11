Ruohonjuuritason toiminta on varmistettava

Veikkausvarojen jakaminen on muuttumassa. Uudistuksessa on pidettävä huoli, että raha löytää käytännön toiminnan hyödyksi, eikä jää järjestöjen rakenteisiin.

Veikkausvoittovarojen jakamisen muutokset ovat saamassa ilmaa myös poliittisten siipien alle. Valtiosihteerien muodostaman hankeryhmän ja parlamentaarisen seurantaryhmän tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi malliksi, jolla Veikkauksen pelituotoilla nyt rahoitettuja toimintoja rahoitetaan vuoden 2024 alusta alkaen.

Valtioneuvoston kansliasta tiedotettiin perjantaina, että uudessa rahoitusmallissa Veikkauksen voittovarat tuloutettaisi valtiolle yleiskatteellisena ilman, että niiden käyttökohde on korvamerkitty. Tavoitteena on tiedotteen mukaan “turvata rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus”.

Nykyisten Veikkausten avustustensaajien avustukset rahoitettaisiin jatkossa uudelta momentilta. Sen koko ei olisi kytköksessä Veikkauksen voittovaroihin, vaan sen taso määritellään valtion talousarviota tehtäessä.

Tiedotteessa luki myös, että tällä linjauksella varmistettaisiin se, että Veikkauksen tulouttamaa tuottoa ei voisi käyttää muuhun tarkoitukseen, mutta tuo kohta poistettiin siitä myöhemmin.

Rahoitusmalliuudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan vajaan vuoden päästä syksyllä, ja uuden rahoitusmallin mukainen toiminta käynnistyisi vuoden 2024 alussa.

Kansalainen on kaunis sana. Myös johdannaiset kansalaisjärjestö ja kansalaisyhteiskunta kuulostavat korvaan hyvältä.

Tämän varaan rakentavat paljon myös Veikkauksen tuotoilla toimintaansa ylläpitävät järjestöt, jotka käyttävät oman toimintansa yhteydessä mielellään edellä mainittuja sanoja.

Vaikka rahoitusuudistuksella on suunnitellut askelmerkit, edessä on kuitenkin vielä monta mutkaa. Kyse on niin isoista rahoista, että puolensa pitäjiä riittää varmasti. Veikkausvaroilla tuetut, hallinnoltaan kasvaneet järjestöt ovat vuosien varrella opetellet hiomaan argumenttinsa kuntoon. Välissä on vielä kevään 2023 eduskuntavaalit.

Uudistuksessa on pidettävä huoli, että raha löytää ruohonjuuritasolle, eikä jää järjestöjen rakenteisiin. Isommat järjestöt pitävät aina puolensa pieniä toimijoita paremmin. On myös riski, että uusien toimijoiden ja ideoiden pääsy avustusten piiriin vaikeutuu.