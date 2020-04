Ruokapulan ennakointi on täysin yliampuvaa

Kausityövoiman varaan rakennettu marjanviljely on alkavana kasvukautena pulassa, kun kausityövoimaa ei liikkumisrajoitusten takia ole. On silti kovin ennenaikaista uutisoida, että "osa ruuasta uhkaa loppua koronan vuoksi" (Yle 4.4.).Ihmisiä on neuvottu...