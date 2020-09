Ruokavalioiden kirjo jo mahdoton hallittavaksi

On tultu jälleen kerran suuren suomalaisen ruokakeskustelun äärelle.

Hämeenlinnassa toimiva Palmia oy on uusimman ruokakohun keskiössä: kolme lasta on joutunut hengenvaaraan syötyään Palmian ruokaa, ja ”yhtiöllä on vakavia ongelmia erityisruokavalioiden noudattamisessa”. (Yle 28.9.)

Kolmessa tapauksessa päiväkoti- tai kouluikäinen lapsi oli jouduttu toimittamaan ambulanssilla hoitoon ruuasta saadun vakavan allergisen reaktion takia.

Kun yhdistelmä on ruoka, lapset, allergiat ja erityisruokavaliot, ovat asiassa isot herkkyyskertoimet. Palmia ei ole voinut muuta kuin myöntää virheensä ja parantaa tapansa.

Inhimilliset erehdykset pitää tietysti minimoida, kun ruokavalioissa on kysymys ääritapauksessa ihmishengistä. Asia on kuitenkin erittäin monimutkainen.

Lopullinen tieto itse kunkin syöjän, lapsen tai ikäihmisen ruokavaliosta on hänen lähipiirissään, kaikissa tapauksissa ei edes asianomaisella itsellään. Kun on paljon ruokaportaita, vastuu häviää ja erehdysten riski kasvaa.

Ollaanko tässä maksamassa hintaa myös ruokahuollon keskittämisestä, johon on päädytty kustannustehokkuuden nimissä?

Hämeenlinnassa Palmian Kaurialan keskuskeittiössä tehdään ruokaa moneen paikkaan, ja ruokavalioiden kirjo on paisunut jo lähes hallitsemattomaksi.

Yksin Palmiaa ei pidä asiassa syyttää saati syyllistää, vaan kääntää huomio itse asiaan. Ruokaa tehdään ja jaellaan kaikkialla suunnilleen samoilla periaatteilla.

Monenkirjavat erityisruokavaliot työllistävät jo erittäin paljon niin ruuan valmistuksessa kuin jakelussakin. Palmian edustaja sanoo Ylelle, että esimerkiksi nakkikastiketta tehdään yli 40 erilaisella reseptillä.

Olisi järkevää kääntää suuntaa ja tehdä jo kustannussyistäkin yhtä ja mahdollisimman monille sopivaa ruokaa? Onko se enää edes mahdollista?

Allergia- ja astmaliiton mukaan jopa joka toinen suomalainen saa ruuasta jonkinlaisia epätoivottuja oireita.

Lääketieteelliset ruokavalioperusteet ovat kiistattomia, mutta entä muut kuin lääketieteelliset, jos johonkin on vedettävä raja?