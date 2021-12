Ruotsalaisten lobbaus Gripenin puolesta ei auta – Vain yksi ehdokkaista on tulevaisuuden hävittäjä

Vain yksi ehdokkaista on tulevaisuuden hävittäjä: Lockheed-Martinin valmistama F-35. Kenellekään ei pidä enää olla yllätys, kenen joukoissa Suomi lentää.

Suomen ja Ruotsin välit ovat hyvät, eikä niitä muuksi muuta, vaikka Suomi mahdollisesti päätyykin hävittäjähankinnassaan johonkin muuhun konetyyppiin kuin Saab Gripeniin.

Tilanne muistuttaa 30 vuoden takaista, edellistä Suomen suurta hävittäjähankintaa, joka sattui 1990-luvun alun syviin lamavuosiin. Tuolloinkin ruotsalaiset lobbasivat epätoivoisesti omaa ehdokastaan, silloista Gripeniä ja saivat tukea suomalaisilta pohjoismaisen yhteistyön nimiin puolisokeasti vannovilta poliitikoilta.

Valituksi tuli sittemmin loistavasti palvellut amerikkalainen F-18 Hornet, jolle nyt haetaan pitkälle tulevaisuuteen yhä tiukentuvat vaatimukset täyttävää seuraajaa.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ylisti keskiviikkona Suomen-vierailullaan “pöydällä olevia” ruotsalaisia koneita fantastisiksi (Yle 8.12.). Lobata saa, mutta se taitaa olla jo kovin turhaa.

Olisi iso yllätys, jos Gripen olisi vielä puolustusministeriön pöydällä, eikä olisi jo auttamatta pudonnut. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on vahvistanut, että hävittäjähankinta tulee aivan lähiaikoina valtioneuvoston päätettäväksi.

HX-hanke on edennyt suunnitellusti. Päätöksellä on huomattavaa kansainvälistä merkitystä, koska kysymys on konevalmistajien kilpailusta – ison palapelin yhdestä palasesta: Suomen ilmapuolustuksesta.

Mitkään Suomen ulkopuoliset intressit eivät sanele kerrassaan mitään. Tärkein peruste on vain ja ainoastaan se, miten konetyyppi palvelee Suomen puolustusta: elinkaari, suorituskyky ja huolto ovat tuolloin ratkaisevia avainsanoja.

Poliitikot päättävät, mutta he perustavat päätöksensä parhaaseen mahdolliseen tietoon.

F-18 Hornet oli lopulta aikoinaan ilmavoimien lentäjien valinta. Hornetin mutkattomin seuraaja olisi Boeingin Super Hornet. Vaaka on kallistunut kuitenkin toiseen suuntaan.

Vain yksi ehdokkaista on tulevaisuuden hävittäjä: Lockheed Martinin valmistama – ainoana laatuaan – viidennen sukupolven F-35. Naton tuleva ykköshävittäjä on muun muassa Norjan valinta. Kenellekään ei pidä enää olla yllätys, kenen joukoissa Suomi lentää.