Säästöistä on selvittävä vähin vahingoin

Kuntatalouden kokonaiskuva on karuakin karumpi, eikä pelkästään Hämeenlinnassa, jossa tulevaa budjetoidaan noin 30 miljoonan euron alijäämän painaessa päälle.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen budjettiriihestäkään ei ole yksin pelastajaksi. Kuntien on itse hoidettava leiviskänsä.

Parempia aikoja ei voi jäädä odottelemaan. Niitä huomattavasti lähempänä Hämeenlinnassakin on ajautuminen kriisikunnaksi eli valtion holhoukseen.

Yhteistä hyvää on aikaisempaa vähemmän jaettavaksi, eikä palveluiden tarve ole vähentynyt, osittain jopa päinvastoin: Sairaita ei voi jättää hoitamatta, eikä hädänalaisia pärjäämään omin avuin. Entä lapset ja vanhukset? Myöskään muita kuin elintärkeitä palveluita ei voi karsia pois, koska niiden kokonaisuus luo hyvinvoinnin.

Säästöpaineet koskevat kaikkia toimialoja, mutta on syytä nostaa esiin etenkin koulut ja päiväkodit, lasten opetus ja varhaiskasvatus. Ne ovat enemmän elinvoimatekijöitä kuin ihmisten arkipäivälle vieraat ”elinvoimahankkeet” ja maalailevat visiot.

Jos Hämeenlinna haluaa edelleen itseään kutsuttavan edes juhlapuheissa lasten kaupungiksi, on sanoille löydyttävä katetta. Säästöistä ei saa koitua korvaamattomia vahinkoja.

Myllymäen koulu on puolustamassa paikkaansa. Myös Alvettulan koulu on tarpeellisuutensa osoittanut, ja on kohtuutonta, että koulu on taas uhattuna. Toimiva koulu on ympäristölleen äärimmäisen arvokas.

Myös päiväkodit ovat kulmakunnillaan elintärkeitä. Kun perhe harkitsee muuttoa, kysytään ensin näitä lapsiperheiden peruspalveluita.

Alentuva syntyvyys asettaa päiväkodit tarkasteluun ilman talouskriisiäkin. Lapsia ei synny sellaista tahtia, että heitä riittäisi kaikkiin.

Kaupunkilaisten, lasten vanhempien ääntä on kuitenkin osattava kuunnella, ja päätösten perusteiden on oltava vähintäänkin selkeitä.

Kun perusongelma on veronmaksajien vähyys, on heitä huono houkutella kovin korkealla kunnallisverolla. Marraskuussa Hämeenlinnan kaupunginvaltuustoa odottaa kuitenkin taas tuttu ja viheliäisistä viheliäisin: veroprosentin korotus.