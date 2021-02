Sairaanhoitajille ei riitä pelkästään sympatia – Kansalaisilla riittää hyvää tahtoa hoitajien palkankorotuksille

Eduskunnalle luovutettiin viime viikolla kansalaisaloite sairaanhoitajien palkkatason nostamiseksi. Aloitteen ajatus on kaunis, mutta erikoinen, sillä eduskunta ei palkoista päätä.

Kansalaisaloitelaki tuli voimaan vuonna 2012. Sittemmin kansalaisaloitteita on tehtailtu yli 1 200. Eduskuntaan vireille asti niitä on päässyt yli 40, mutta ani harva on edennyt lainsäädäntöön.

Sairaanhoitajien palkkatason nostamiseen tähtäävä kansalaisaloite ylitti viime vuonna vauhdikkaasti vaaditun 50 000 kannatusilmoituksen rajan.

Aloite on rivisairaanhoitajien huomionhakuinen vetoomus, joka kaikuu pandemian, valmiuslain, erilaisten koronatukien ja samapalkkaisuusohjelman kirittämänä. Aloite ei voi eduskunnassa edetä, koska palkoista päätetään työehtosopimuksissa.

Aloite nostaa esille sitä, että sairaanhoitajien palkka ei vastaa vaadittua koulutustasoa eikä vastuuta.

Aloite vaatii tehtäväkohtaista palkankorotusta sairaanhoitajille sekä ensihoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille, joilla on sairaanhoitajapohjainen (AMK) tutkinto.

Sairaanhoitajat puhuvat keskimääräisestä alle 2 500 euron tehtäväkohtaisesta palkasta, vaikkakin työnantajapuoli laskee tienestiksi paljon enemmän. Sairaanhoitajien tavoitteena on peruspalkan nostaminen viidessä vuodessa 20 prosentilla 3 000 euroon.

Ammattijärjestöt Tehy ja Super ovat vaatineet monivuotista palkkaohjelmaa, jossa hoitajille maksettaisiin enemmän kuin teollisuudessa.

Vuosikymmenten aikana syntynyttä vääristymää miesten ja naisten aloista on valitettavan vaikea nopeasti korjata.

Aloitteen mukaan työskentelyolosuhteiden, palkkauksen ja vastuun epäsuhta lisää henkistä kuormaa ja vie kohti alanvaihtoa ja työuupumusta.

Pientä parannusta paineisiin tuonee hoitajamitoitus. Pelkona tulevaisuudessa on silti pula ammattitaitoisista osaajista.

Avuksi on esitetty sekä hoitoalan työskentelyolosuhteiden että palkkauksen parantamista. Työnantajaleirin mukaan pelivaraa suuremmille palkkakorjauksille ei ole.

Pandemia on lisännyt kansalaisten kunnioitusta hoitohenkilökunnan työpanokselle.

Kansalaisilla riittää hyvää tahtoa hoitajien palkankorotuksille. Ainakin, jos korotuksia ei ulosmitata omasta rahapussista.