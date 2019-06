Sananvapautta venäläiseen tapaan

Mielenosoituksista ja kansalaiskampanjoista on tullut venäläisen sananvapauden kanavia, kun media on paljolti valtiojohdon kontrollissa.

Toimittaja Ivan Golunovin vangitseminen ja vapautus olivat moniselitteinen episodi Vladimir Putinin Venäjän kaventuvan sananvapauden historiassa.

Riippumattoman Meduza-uutissivuston korruptiosta uutisoinut toimittaja pidätettiin Moskovassa viikko sitten torstaina. Poliisi ilmoitti löytäneensä hänen hallustaan ja asunnostaan huumausaineita.

Vuolaasti kyynelehtinyt Golunov vapautettiin kotiarestista sen jälkeen, kun hänen kohtalostaan oli muodostunut spektaakkelimainen ja Suomessakin laajasti tulkittu mediatapahtuma. Virallinen selitys oli, että tutkinta lopetettiin näytön puutteessa.

Rehellisempää olisi ollut sanoa, että poliisin hankkima näyttö oli pelkkää lavastusta.

Golunovista tehtiin kovaa vauhtia sananvapauden sankaria, mutta todennäköisesti hän on pelkkä pelinappula, jota on siirrelty erittäin vaikutusvaltaisin, mahdollisesti presidentti Putinia lähellä olevin voimin.

Tukikampanja huipentui kolmen johtavan taloussanomalehden etusivun ilmoituksiin, joissa julistettiin “Me olemme Golunov”.

Ilmaisu jäljitteli terrorihyökkäyksen kohteeksi joutuneen ranskalaisen satiirilehden Charlie Hebdon puolesta toistettua iskulausetta.

Valtiojohtoinen media ei olisi lähtenyt kampanjaan, jos sillä ei olisi ollut – valtiojohdon – siunausta.

Toimittajan puolesta järjestetyt mielenosoitukset olivat todennäköisesti spontaaneja ja aitoja, kuten myös kampanjointi sosiaalisessa mediassa.

Lopulta kukaan ei osaa kuitenkaan lopullisesti sanoa, kenen tarkoitusperiä näyttävä ja tunteikaskin episodi palveli.

Putinin hallinnolla on voimakas tarve nostaa kansansuosiotaan ja pönkittää luottamusta viralliseen totuuteen. Liittyminen Golunovin puolustajiin oli sen suuntaista politiikkaa: tarkoitus pyhitti keinot.

Vapaasti työskentelevien venäläisten toimittajien työ on tehty erittäin hankalaksi tai mahdottomaksi.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksien listauksessa Venäjä on sijalla 149. Listauksessa on mukana 180 maata. Suomi on toisena vain Norja niukasti edellään.