Sanna Marin taas hetken kohun keskipisteessä – Pääministeri on bilettäessäänkin pääministeri

Sanna Marin on pyrkinyt tekemään sinnikkäästi eroa yksityiselämänsä ja pääministerin tehtävien hoidon välille. Pääministeri on bilettäessäänkin pääministeri.

Suomalaisessa politiikassa olisi aidosti tähdellisiäkin asioita. Julkisuuden valtasi kuitenkin kulovalkean lailla levinnyt kohu pääministeri Sanna Marinin (sd.) tavoitettavuudesta ja biletyksestä.

Pääministerin harkinta petti. Kohu ei ole ensimmäinen, eikä millään muotoa mitätön: aamiaiskohu ja boomerit, nyt biletys ja “unohtunut” virkapuhelin.

Marin lähti lauantaina Helsingissä juhlimaan, vaikka oli saanut tiedon perjantaina tapaamansa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) koronatartunnasta. Eikö mikään kello soinut? Jokaisen pitää ymmärtää toimia vastaavassa tilanteessa vastuullisesti, eikä jäädä odottelemaan ohjeistuksia.

Oli jopa sivuseikka, ettei Marinilla ollut mukanaan valtioneuvoston puhelinta, johon tekstiviestinä tulleen kehotuksen välttää kontakteja hän luki vasta sunnuntaiaamuna.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen “pelasti” Marinin Ylen (6.12.) ja STT:n (7.12.) haastatteluissa vakuuttamalla, että tämä on noudattanut ohjeistusta ja on ollut tavoitettavissa. Kurvinen myös vahvistaa, ettei pääministerin tarvitse kantaa valtioneuvoston puhelinta kaikkialla. Marinin ei voitane osoittaa toimineen suoraan määräysten vastaisesti.

Pääministeri on Suomen johtava ja kiistatta vaikutusvaltaisin poliitikko. Marinin tehtävään – poikkeusolojen pääministerinä – sisältyy tavattoman iso vastuu. Jos tuo vastuu on vähääkään epäselvä, niin nyt siihen on vihoviimeinen hetki herätä.

Poliitikko voi menettää luottamuksensa vain kerran. Marinin tapauksessa rajaa ei ole toistaiseksi ylitetty. Hän jatkaa pääministerinä, mutta viimeisin myllerrys on jo harvinaisen vakavan itsetutkiskelun paikka. Mikä on jatkossa hänen vetoomustensa uskottavuus?

On inhimillistä sanoa, ettei valtioneuvoston puhelin ollut mukana, jottei sille sattuisi mitään. Lapsellinen selitys johtaa kuitenkin vain peräti kiusallisiin jatkokysymyksiin.

Sanna Marin on pyrkinyt tekemään sinnikkäästi eroa yksityiselämänsä ja pääministerin tehtävien hoidon välille. Ei sitä eroa aidosti ole kuitenkaan olemassa. Pääministeri on bilettäessäänkin pääministeri.