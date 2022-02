Seksuaalirikosten laki tiukkenee ja hyvä niin – Jatkossa yhdyntä ilman suostumusta on raiskaus ja tuomio sen mukainen

Hallitus on edennyt seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuusuudistuksessa.

Tiedotustilaisuus järjestettiin torstaina ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kuvailee esitystä rikoslain seksuaalirikossäännösten uudistamisesta historialliseksi.

Historiallinen se onkin. On oikeastaan käsittämätöntä, kuinka kauan on kestänyt saada lakiin selkeästi määriteltyä, että yhdyntä ilman suostumusta on raiskaus.

Raiskauksen määrittelyssä on jatkossa keskeisintä uhrin oma tahto eli yhdyntä ei ole vapaaehtoista, jos ihminen ei sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaise suostumustaan.

Laki astuu voimaan ensi vuoden alussa, jos eduskunta hyväksyy sen.

Reilu vuosi sitten esitys oli lausuntokierroksella, jolloin se sai kovaa kritiikkiä muun muassa siitä, että asiantuntijat näkivät siinä jopa uhrin asemaa heikentäviä ehdotuksia.

Asiantuntijoilla oli muun muassa huoli 12–15-vuotiaiden lasten asemasta.

Naisjärjestöjen keskusliitto on toisen lausuntokierroksen jälkeen antanut myönteistä palautetta, että asiantuntijoiden esiintuomia puutteita on huomioitu, mutta edelleen laissa on ongelmia. Naisjärjestöjen keskusliiton mukaan lakiesitys kompastelee valta-aseman hyväksikäytön sekä haavoittuvassa asemassa olevien suojelussa.

Oikeusministeri Henrikssonin mukaan nyt eduskunnalle luovutettuun esitykseen on tehty paljon merkittäviä muutoksia.

Nykyinen 16 vuoden suojaikäraja säilyy, mutta uudessa laissa tätä nuorempiin lapsiin kohdistuvat sukupuoliyhteydet olisivat hyväksikäytön sijaan lapsenraiskauksia ja niistä saisi vähintään kaksi vuotta ehdotonta vankeutta.

Muutos muuttaisi nykyistä käytäntöä, eikä tarvitsisi enää arvioida pakotettiinko lapsi vai suostuteltiinko häntä.

Uudistus on erittäin tärkeä, sillä se parantaa seksuaalirikosten uhrien asemaa. Se antaa myös toivoa erityisesti seksuaalista väkivaltaa ja sen uhkaa kokeneille. Tulevaisuudessa uhrin on helpompi saada oikeutta ja se voi madaltaa myös kynnystä kertoa seksuaalisesta väkivallasta.