Seudun vetovoimasta kipinöivää kritiikkiä

Yritystoiminnassa olennaista on pyrkiä hallittuun kasvuun ja toiminnan parantamiseen, mikä luontuu suotuisassa yritysilmastossa.

EK:n kuntarankingin tulokset osoittavat, että ilmanala on joillakin seudulla turhan seisovaa. Paras vire on huvennut, vaikka ilmapiiri on yleisesti vielä myönteisen puolella.

Koronakriisi on lisännyt arvostelua.

Seinäjoen seutukunta on selvityksen mukaan yhä edelleen maan vetovoimaisin paikka yritystoiminnalle, mutta sen takana asetelmissa on tapahtunut parissa vuodessa pieniä muutoksia.

Salon seutukunta on noussut kolmanneksi Rauman taakse.

Valitettavasti vain Hämeenlinnan seudun vetovoima on yrityskentässä hiipunut jo 15. sijalle 25:n seutukunnan joukossa. Kylmivä pudotus neljän vuoden takaisesta kolmossijasta hakee vertaistaan.

Suurempien kaupunkien vertailussa Hämeenlinna on samoin 15. sijalla. Riihimäki löytyy alle 50 000 asukkaan sarjassa sijalta 11 ja Forssan seutu sijalta 24. Lukemat eivät mairittele.

Parempaan olisi mahdollisuuksia jo sijainninkin perusteella, sillä rankingin kärjessä on paljon läntisen Suomen ja etelän seutuja. Vertailun häntäpää painottuu itäiseen Suomeen ja kaakkoon.

Yritysten kritiikki yritysilmastosta ja elinkeinopolitiikasta kirveltää kuntapäättäjiä, mutta sitä on kuunneltava.

Parannuksista huolimatta paikalliset yrityspalvelut eivät vastaajien mukaan kohtaa kunnolla pienten ja keskisuurten yritysten tarpeita.

Pk-yritykset mielisivät tuottaa lisää kuntapalveluja ja penäävät reilua ja läpinäkyvää kilpailua.

Yrityksillä on isoja odotuksia kunnallisesta päätöksenteosta, joka tapaa olla liike-elämän näkökulmasta liian raskassoutuista ja aikaa vievää. Lupa- ja kaavoitusprosesseja on sujuvoitettava.

Kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä on vara kohentaa. Kuntien on vaalittava yritysten toimintaedellytyksiä. Molemmat tarvitsevat toisiaan noustakseen ylös koronakriisistä.

Yritystoimintaa on kohdeltava tasapuolisesta riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta.