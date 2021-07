Seuraavaa kriisiä varten tulee opetella yhteistyötä

Asiantuntijaraportti antaa suosituksia siitä, miten maata pitää johtaa kriisiaikoina.

Koronapandemia jatkaa vellomistaan keskuudessamme, mutta tällä viikolla valmistui ensimmäinen laaja raportti siitä, mikä meni nappiin ja missä haparoitiin vuosi sitten.

Onnettomuustutkimuskeskuksen (Otkes) tutkimusryhmän raportti antaa suosituksia, kuinka tulee toimia seuraavan pandemian tai muun vaikean kriisin iskiessä.

Yhtenä huomiona on se, että maassa pitää olla aina valmiina toimintamalli ryhmästä, joka valmistelisi ja toimeenpanisi ja seuraisi poikkeusajan toimintaa. On myöhäistä ryhtyä perustamaan sitä silloin, kun kriisi on jo päällä. Tässä ryhmässä tulee olla jäseniä laajasti eri hallinnonaloilta.

Otkesin tutkimusryhmä painottaa sitä, että eri viranomaisten ja hallinnonalojen pitää pystyä tekemään avointa ja sujuvaa yhteistyötä.

Esimerkiksi ministeriöiden välinen kissanhännänveto, jota normaalioloissa tapahtuu, pitää unohtaa tyystin. Raportin havaintojen mukaan koronan alkuvaiheissa vastuuministeriöksi noussut sosiaali- ja terveysministeriö ei pystynyt sujuvaan yhteistyöhön muiden hallinnonalojen kanssa. Nähtiin jopa tietojen pimittämistä.

On aivan välttämätöntä valmistella uusi kriisijohtamismalli. Se jää Valtioneuvoston kanslian tehtäväksi.

Raportti tunnistaa julkisuudessakin olleet ongelmat. Eri hallinnontasoille kehotetaan perustamaan toiminnot, jotka säännöllisesti tarkastavat varautumisen tilaa. Näin ehkä esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen varastot pysyvät aikaisempaa paremmin ajan tasalla.

Työ- ja elinkeinoministeriö saa tehtäväkseen kehittää yhteistyötä kaupanalan kanssa, jotta isojen organisaatioiden osaamista voidaan hyödyntää ulkomaan hankinnoissa. Näin ehkä vältetään uudet skandaalit esimerkiksi maskikaupoissa.

Vaikka raportissa löydettiin alkuvaiheen koronatoimista monia ongelmakohtia, tutkimusryhmä myös toteaa, että monessa asiassa onnistuttiin kansainvälisestikin todella hyvin.

Emme tiedä, koska edessä on seuraava kriisi. Se ei välttämättä ole uusi pandemia, vaan esimerkiksi ilmastokriisi, jollaisesta antavat osviittaa tämän hetken megahelteet pohjoisella pallonpuoliskolla.

Kaikkeen on varauduttava, mieluummin etukäteen.