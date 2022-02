Sodan musta pilvi peittää koko Euroopan

Eurooppa heräsi onnettomaan torstaiaamuun: sota on alkanut keskellä vanhaa maanosaa. Mitään ei ole opittu. Ukrainan kansan pahimmat kauhukuvat ovat toteutumassa.

Vaarassa ei ole yksin itsenäinen Ukraina.

Venäjän laajamittainen hyökkäys asettaa pahasti vaakalaudalle koko Euroopan turvallisuuden.

Ukrainaa ei saa jättää yksin. Suomen on osana Euroopan unionia tehtävä kaikki voitavansa ukrainalaisten auttamiseksi. Pelkkä Venäjän toimien tuomitseminen ei riitä.

“Uhka ei kohdistu Suomeen”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin tehtäväksi jäi aamun tiedotustilaisuudessa rauhoitella kansalaisia.

“Naamiot on riisuttu ja vain sodan kylmät kasvot näkyvät”, luonnehti presidentti Niinistö, jonka mukaan “syvät tuntemuksemme ovat Ukrainan ihmisten puolella”. Niin ovat.

Kun Suomen iso rajanaapuri on aloittanut sodan, koskee asia jopa äärimmäisen kipeästi myös Suomea ja suomalaisia.

“Uhka ei kohdistu Suomeen, mutta me olemme tilanteen tasalla ja myöskin pysymme”, painotti presidentti Niinistö.

Venäjällä on vastassaan laajasti koko kansainvälinen yhteisö, jonka on nyt näytettävä voimansa.

Euroopan unionilla on koetinkivi, jonka äärelle sen ei koskaan olisi pitänyt joutua. On muistettava, että EU:n tärkein tehtävä on rauhantilan ja vakauden luominen maanosaan. Jo nyt voidaan sanoa, että tässä tehtävässä on jo jyrkästi epäonnistuttu.

Vertauskohtaa voi hakea talvisodasta

Sodan raskaan taakan kantaa sodan ensimmäisistä tunneista alkaen Ukrainan kansa.

Vertauskohtaa voi hakea suoraan Suomen kohtalosta talvisodan alkaessa. Suomikin sai runsaasti kansainvälistä myötätuntoa, mutta joutui kohtaamaan vihollisensa yksin.

Minkään vastaavan ei olisi pitänyt ikinä toistua. Nyt tämän typerryttävän todellisuuden äärellä kuitenkin ollaan ja sen kanssa on elettävä. Vahvemman oikeutta käytetään heikompien tuhoksi yhtä häikäilemättömästi kuin Josif Stalinin aikoina.

Kun aseille on annettu valta, konflikti saattaa onnettomimmillaan levitä, jos Venäjä jatkaa valitsemallaan tiellä. Tämä kauhukuva on estettävä ja siinä ovat hyvät neuvot kalliita.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ottaa raskaan vastuun sodan aloittamisesta. Hän piirtää nimensä historiaan kammottavaan luetteloon, jossa ensimmäisenä on hirvittävän maailmanpalon aloittanut natsi-Saksan Adolf Hitler.

Putinin syyllisyydestä sotaan ei ole minkäänlaista epäselvyyttä. Venäjä on perustellut hyökkäystään törkeän valheellisesti omalla turvallisuudellaan. Todellisuudessa on kysymys vain ja ainoastaan omasta vallanhalusta ja pyrkimyksestä alistaa Ukrainan itsenäinen valtio kansalaisineen pakkovaltaan.

